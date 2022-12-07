45% жителей Латвии будут искать дополнительную рабочую нагрузку, чтобы компенсировать дороговизну жизни, при этом чаще люди надеются достичь этой цели путем устройства на вторую работу, сообщили в банке Citadele со ссылкой на результаты проведенного банком опроса.
Опрос: почти половина латвийцев будут искать вторую работу, чтобы компенсировать рост цен
В ходе опроса 16% респондентов выбрали поиск второй работы в качестве решения для повышения уровня дохода: этот вариант наиболее популярен среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет.
При этом 12% планируют зарабатывать на различных случайных работах, в том числе на внештатных, 9% планируют взять на себя новые обязанности или повышенную нагрузку на нынешнем рабочем месте, а 8% указали, что собираются работать в выходные дни, рассчитывая таким образом на более высокую заработную плату.
Примерно 8% респондентов попытаются заработать на продаже: 4% планируют продавать продукцию, произведенную собственными руками, а еще 4% продадут свое имущество, например, машину, дом или одежду.
Среди опрошенных 4% - бизнесмены, выразившие надежду на привлечение новых возможностей получения прибыли для предприятия. На это чаще всего рассчитывают люди в возрасте от 40 до 49 лет.
Данные опроса показывают, что 54% населения не будут искать дополнительный заработок предстоящей зимой. Чаще всего это решение людей, которые уже перешагнули 60-летний порог.
Репрезентативный опрос населения на предмет поиска дополнительных доходов этой зимой банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в конце ноября 2022 года, опросив 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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