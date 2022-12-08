В компенсации за подорожание используемой для отопления жилья электроэнергии было отказано в 14,4% случаев, так как заявки были заполнены неправильно, сообщил директор предприятия ZZ Dats и разработчик epakalpojumi.lv Эджус Жейрис.
Многие не получили господдержку на отопление из-за неправильно поданной заявки
Он пояснил, что жители начали постепенно получать счета за потребленную в ноябре электроэнергию и те, кто планирует получить поддержку на энергоресурсы, должны точно ввести сумму, которая указана в счете за потребленные по конкретному адресу киловатт-часы (kWh) без PVN, сообщает агентство LETA.
Поддержка не относится на позиции счета, которые не являются платой за потребленную электроэнергию, например, плату за распределение, обеспечение подключения и т.д. Чтобы подать заявку на поддержку за использованную для отопления электроэнергию, жители должны принять во внимание, что поддержка оказывается за потребленный в месяц объем электроэнергии, который превышает 500 kWh, и стоимость которой превышает 0,16 евро за kWh без PVN.
"Многие получают отказ в поддержке, так как указывают общую сумму счета, а не сумму, которая идет только за потребленные kWh, поэтому процент отказов велик", - указал Жейрис.
Специалист по маркетингу ZZ Dats Лива Зирните добавляет, что домашние хозяйства, получившие отказ в предоставлении поддержки, могут повторно подать заявку за тот же период, однако уже в исправленной версии.
Из более чем 1700 заявок в 14,4% случаев в поддержке было отказано. Для сравнения, по другим видом отопления отказ получают 2,5% заявок.
Государство уже выплатило жителям более 12 миллионов евро в виде поддержки из-за удорожания энергоресурсов, используемых в отоплении.
В период с 1 октября до полудня 7 декабря от домашних хозяйств было получено более 233 000 заявок, 120 000 из которых жители ввели на портале epakalpojumi.lv, а 113 000 - подали в самоуправления очно.
До 30 ноября домашние хозяйства могли получить единоразовую поддержку в виде 60 евро за используемые для отопления дрова, не предоставляя платежного документа. Всего было подано боее 221 000 заявок. Больше всего заявок на эту поддержку было получено в Риге (11 347), в Резекненском крае (9880), в Аугшдаугавском крае (9579), в Южнокурземском крае (9043) и в Валмиерском крае (8693).
С 1 октября жители могут подать заявку на мероприятия поддержки для домашних хозяйств в ожидаемом зимнем сезоне на портале epakalpojumi.lv.
Подать заявку могут те, кто использует для отопления гранулы или брикеты, дрова, а также электроэнергию, если ее потребление в месяц превышает 500 kWh. Чтобы воспользоваться этой возможностью, владелец или арендатор жилья должен авторизоваться при помощи электронной почты, e-ID-карты или интернет-банка.
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