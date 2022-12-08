Многие не получили господдержку на отопление из-за неправильно поданной заявки

Из более чем 1700 заявок в 14,4% случаев в поддержке было отказано. Для сравнения, по другим видом отопления отказ получают 2,5% заявок.

Государство уже выплатило жителям более 12 миллионов евро в виде поддержки из-за удорожания энергоресурсов, используемых в отоплении.

В период с 1 октября до полудня 7 декабря от домашних хозяйств было получено более 233 000 заявок, 120 000 из которых жители ввели на портале epakalpojumi.lv, а 113 000 - подали в самоуправления очно.

До 30 ноября домашние хозяйства могли получить единоразовую поддержку в виде 60 евро за используемые для отопления дрова, не предоставляя платежного документа. Всего было подано боее 221 000 заявок. Больше всего заявок на эту поддержку было получено в Риге (11 347), в Резекненском крае (9880), в Аугшдаугавском крае (9579), в Южнокурземском крае (9043) и в Валмиерском крае (8693).

С 1 октября жители могут подать заявку на мероприятия поддержки для домашних хозяйств в ожидаемом зимнем сезоне на портале epakalpojumi.lv.

Подать заявку могут те, кто использует для отопления гранулы или брикеты, дрова, а также электроэнергию, если ее потребление в месяц превышает 500 kWh. Чтобы воспользоваться этой возможностью, владелец или арендатор жилья должен авторизоваться при помощи электронной почты, e-ID-карты или интернет-банка.