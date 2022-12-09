Стало известно, в какой отрасли Латвии не хватает более 3500 сотрудников

Она добавила, что предприятия пищевой промышленности испытывают значительный дефицит рабочей силы уже давно.

По словам Шуре, в пищевой промышленности не хватает более 10% необходимого количества работников, что препятствует успешному развитию отрасли. Не хватает операторов производственных линий, кондитеров, пекарей, упаковщиков и других работников.

Глава федерации указала, что из-за нехватки сотрудников мощности предприятий не используются в полной мере, растет себестоимость, снижается конкурентоспособность и задерживается привлечение инвестиций для латвийских предприятий. В целом это приносит убытки латвийской экономике.

"Нет никаких признаков того, что в следующем году у производителей продуктов питания будут легкие времена. Совершенно очевидно, что потребность в поддержке будет возрастать, и важную роль здесь будут играть новое правительство и Сейм", - сказала Шуре.

Она также отметила, что отрасль ожидает от нового правительства решения важнейших моментов более быстро, конструктивно, прагматично, исходя из общей картины в отрасли, а не в индивидуальном порядке.