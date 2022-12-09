Пт, 9.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Стало известно, в какой отрасли Латвии не хватает более 3500 сотрудников

rus.tvnet.lv/LETA
Стало известно, в какой отрасли Латвии не хватает более 3500 сотрудников
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Пищевое производство. Иллюстративное фото
Пищевое производство. Иллюстративное фото Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock

В пищевой промышленности Латвии не хватает около 3500 сотрудников, сообщила агентству LETA председатель правления Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.

Она добавила, что предприятия пищевой промышленности испытывают значительный дефицит рабочей силы уже давно.

По словам Шуре, в пищевой промышленности не хватает более 10% необходимого количества работников, что препятствует успешному развитию отрасли. Не хватает операторов производственных линий, кондитеров, пекарей, упаковщиков и других работников.

Глава федерации указала, что из-за нехватки сотрудников мощности предприятий не используются в полной мере, растет себестоимость, снижается конкурентоспособность и задерживается привлечение инвестиций для латвийских предприятий. В целом это приносит убытки латвийской экономике.

"Нет никаких признаков того, что в следующем году у производителей продуктов питания будут легкие времена. Совершенно очевидно, что потребность в поддержке будет возрастать, и важную роль здесь будут играть новое правительство и Сейм", - сказала Шуре.

Она также отметила, что отрасль ожидает от нового правительства решения важнейших моментов более быстро, конструктивно, прагматично, исходя из общей картины в отрасли, а не в индивидуальном порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх