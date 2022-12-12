В распоряжение программы Nekā personīga попало письмо, написанное компанией Дмитрия Мазепина - миллиардера, близкого к президенту России Владимиру Путину, и включенного в санкционные списки Евросоюза. Письмо адресовано Министерству иностранных дел Латвии. В нем Мазепин просит разрешить компании "УРАЛХИМ" отправлять нуждающимся в Африку застрявшие на складах Рижского порта грузы минеральных удобрений. Генеральный секретарь ООН обратится к президенту Латвии Эгилу Левитсу с аналогичной просьбой.
В Рижском заливе 9 месяцев стоит груз удобрений из РФ. Генсек ООН попросил Латвию выпустить его
Как выяснила передача, Латвия разрешит вывезти минеральные удобрения компании, находящейся под санкциями ООН. Но с оговоркой, что фирма Мазепина не получит от этого никакой финансовой выгоды.
С начала войны в Украине в Рижском порту застряли как политически, так и непосредственно взрывоопасные грузы. Это минеральные удобрения, которые перевозят компании Дмитрия Мазепина, подсанкционного миллиардера, близкого к Путину.
Ровно девять лет назад, 18 декабря 2013 года, под звуки гимна России в Рижском порту открылся терминал минеральных удобрений, принадлежащий компании Riga Fertilizer Terminal. На открытии присутствовали тогдашний мэр Вентспилса Айвар Лембергс и Айнар Шлесерс, который тогда пытался вернуться в политику с партией Vienoti Latvijai.
В торжественный момент рядом со Шлесерсом можно было увидеть некого человека, на которого журналисты поначалу не обратили внимания. Это был владелец Riga Fertilizer Terminal Дмитрий Мазепин, который также управляет российским гигантом по производству удобрений "УРАЛХИМ". Девять лет назад Шлесерс скрывал свою связь с бизнесом в Рижском порту и Мазепиным. Но на данный момент публично известно, что люди Шлесерса и Шкеле управляют "Рижским торговым портом", который является миноритарным акционером компании Мазепина Riga Fertilizer Terminal.
24 февраля этого года, после вторжения России в Украину, Мазепин вместе с 36 другими бизнесменами обсуждал с Путиным в Кремле, как бороться с западными санкциями. Сам Мазепин входит в число тех, против кого санкции были применены, поэтому бизнес его компании в Рижском порту был остановлен. Точно так же, как и работа компании Ventamonjaks в Вентспилсе, принадлежащей "Уралхиму". В качестве миноритарного акционера этого предприятия выступает HALCYON CAPITAL, реальным бенефициаром которой является зять Айвара Лембергса Янис Аутриньш.
Через неделю после вторжения России в Украину в Рижский порт из Санкт-Петербурга зашло сингапурское судно Asian Majesty. В России оно уже было частично заполнено, а Riga fertilizer terminal загрузила в него груз хлористого калия, принадлежащий подсанкционной компании Мазепина, зарегистрированной на Маврикии.
Огромный грузовой корабль вышел из Рижского порта, но выходить из латвийских вод ему запретили из-за санкций.
С 5 марта судно с грузом удобрений все еще стоит в Рижском заливе. Его можно увидеть и на общедоступных корабельных радарах.
Управляющий Рижским свободным портом подтверждает, что получен запрос на вход судна в порт, если море замерзнет. Аналогичный запрос был сделан и в Вентспилсский порт.
Как ранее сообщала Государственная служба окружающей среды, до недавнего времени SIA Riga fertilizer terminal располагало 89 тысячами (89 199) тонн минеральных удобрений. Латвийским властям было непонятно, что с ними делать. Природоохранные органы забили тревогу, что неправильное хранение может даже создать угрозу взрыва.
В июне, когда в Стамбуле проходили переговоры ООН, России, Украины и Турции об экспорте зерна из Украины, обсуждался и экспорт минеральных удобрений в так называемые "страны третьего мира". В июле в Латвию прибыл спецпредставитель ООН, который начал неофициальные переговоры о возможности передачи удобрений, хранящихся у компании Мазепина, в страны Африки. Это подтверждает и министр иностранных дел.
Владимир Путин назвал блокирование поставок минеральных удобрений, предназначенных для беднейших стран мира, недопустимым. Такую позицию президент РФ высказал в ходе рабочей встречи с Мазепиным. В эти дни российские пропагандистские телеканалы показывает кадры встречи Мазепина и Путина. В нем попавший под санкции миллиардер сетует на то, что они сами были бы готовы пожертвовать свои минеральные удобрения Африке и Латинской Америке, но Запад, в том числе и Латвия, не позволяет им этого сделать.
В распоряжении Nekā personīga попало одно из писем, написанных в МИД представителями подсанкционного "Уралхима" Дмитрия Мазепина. В нем они не только призывают Латвию следовать приказу ООН "срочно обеспечить доступность удобрений для стран, наиболее подверженных нехватке продовольствия". "Уралхим" также жалуется, что зарегистрированная в Латвии компания Мазепина Uralkali Trading, которая продает минеральные удобрения связанной с ним же Riga Fertilizer Terminal, за хранение санкционного груза осталась должна полмиллиона евро (515 136,12 евро), поэтому люди Мазепина просят доступ к счету в Rietumu banka, чтобы оплатить этот долг.
Канцелярия президента подтвердила, что в начале октября Левитс получил официальное письмо от Генсека ООН, в котором тот призвал Латвию поддержать безвозмездную передачу удобрений, принадлежащих российским подсанкционным предприятиям на территории Латвии, в страны Африки и Латинской Америки. Такое согласие было дано, а решение было принято на прошлой неделе в закрытой части заседания правительства, однако сотрудничество при этом возможно только с ООН. В интервью Nekā Personīga Левитс повторил, что сотрудничество латвийских властей с компаниями или лицами, находящимися под санкциями, невозможно.
Минеральные удобрения подсанкционных компаний Мазепина будут переданы в безвозмездное пользование. Далее груз, но только с согласия Латвии, будет передан в одну из африканских или латиноамериканских стран. Конкретное государство пока не выбрано, т.к. качество минеральных удобрений в настоящее время проверяют инспекторы Всемирной продовольственной программы.
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