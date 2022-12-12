В Рижском заливе 9 месяцев стоит груз удобрений из РФ. Генсек ООН попросил Латвию выпустить его

В июне, когда в Стамбуле проходили переговоры ООН, России, Украины и Турции об экспорте зерна из Украины, обсуждался и экспорт минеральных удобрений в так называемые "страны третьего мира". В июле в Латвию прибыл спецпредставитель ООН, который начал неофициальные переговоры о возможности передачи удобрений, хранящихся у компании Мазепина, в страны Африки. Это подтверждает и министр иностранных дел.

Владимир Путин назвал блокирование поставок минеральных удобрений, предназначенных для беднейших стран мира, недопустимым. Такую позицию президент РФ высказал в ходе рабочей встречи с Мазепиным. В эти дни российские пропагандистские телеканалы показывает кадры встречи Мазепина и Путина. В нем попавший под санкции миллиардер сетует на то, что они сами были бы готовы пожертвовать свои минеральные удобрения Африке и Латинской Америке, но Запад, в том числе и Латвия, не позволяет им этого сделать.