Правительство согласилось поднять "минималку" до 620 евро

Кроме того, поправки предусматривают увеличение минимальной зарплаты до 700 евро с 1 января 2024 года.

Как заявил министр благосостояния Гатис Эглитис, зарплата должна быть достаточной, чтобы снизить риск бедности. По его мнению, новому правительству также следует повысить не облагаемый подоходным налогом с населения минимум до такой суммы, чтобы повысить конкурентоспособность зарплат до уровня зарплат в Литве и Эстонии.

Отметим, что в Литве минимальная зарплата составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.

Как сообщалось, с инициативой повышения минимальной заработной платы выступили депутаты партии "Консервативные" в предыдущем Сейме Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса.

В конце октября Сейм поддержал эти поправки в окончательном чтении, а 11 ноября их провозгласил президент Эгил Левитс. Впрочем, он сопроводил это решение призывом к политикам подумать, готовы ли предприниматели и бюджет страны к повышению минимальной зарплаты.