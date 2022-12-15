Почему важно следить за давлением и как могут помочь смарт-часы?

Оптимальным считается артериальное давление 120/80 мм рт.ст., и в целом эти данные можно получить лишь путем измерения. Любые отклонения от этого - даже в сторону более низких показателей – как правило, является предупреждением о необходимости обратить внимание на свое здоровье. В худшем случае высокое кровяное давление может привести к опасным заболеваниям – таким как инсульт, разрыв аорты или инфаркт, а также оно может указывать на какое-то вторичное заболевание, затрагивающее какой-либо орган.

При отсутствии необходимых медицинских измерительных приборов стоит воспользоваться возможностью измерять артериальное давление каждый раз при посещении семейного врача, даже если нет явных причин для жалоб. Но если есть риск того, что артериальное давление может колебаться, то было бы разумно начать контролировать его самостоятельно в домашних условиях. Традиционные устройства для измерения артериального давления, как правило, не очень удобны для ношения с собой и требуют, чтобы измерение всегда выполнялось в одно и то же время в одном и том же месте. Хорошая новость в том, что в настоящее время есть более удобные средства – такие как смарт-часы, которые постоянно находятся на запястье и которые можно настроить на мониторинг давления в определенное время. Таким образом, часы непрерывно фиксируют результаты и дают немедленный сигнал, если показатели отклоняются от нормы.