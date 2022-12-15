Связанные с давлением проблемы возникают часто у пожилых людей, но также они встречаются и у людей помоложе. Но при этом опасные признаки повышенного давления организм начинает проявлять иногда только через 10-15 лет после возникновения первых проблем в этой сфере. Посмотрим, как вовремя заметить данную патологию с помощью уже ставших повседневными технологий – то есть смарт-часов!
Почему важно следить за давлением и как могут помочь смарт-часы?
Проверка артериального давления должна быть привычным занятием для человека любого возраста – это можно сравнить с обязательным техническим осмотром автомобиля. В ходе проведенного Huawei исследования состояния здоровья выяснилось, что, например, 30% мужчин не измеряли артериальное давление в течение последних шести месяцев, а в возрастной группе от 30 до 45 лет этот процент еще выше.
Если у вас нет возможности сделать это самостоятельно, то стоит, например, измерять давление каждый раз, когда вы посещаете своего семейного врача. Однако особенно серьезно к мониторингу артериального давления следует отнестись тем людям, у близких родственников которых были проблемы с повышенным артериальным давлением. В этом случае крайне важен ежедневный контроль артериального давления, так как он позволяет быстро отследить уже возникшие изменения.
Каковы признаки высокого кровяного давления?
Эта проблема здоровья может проявляться в ощущении давления в голове, или шума в ушах, а также сонливостью и проблемами с равновесием — все это ясные сигналы, которые указывают на слишком высокое давление. Однако они могут появиться лишь спустя годы после того, как болезнь уже заняла свое место в организме человека. Таким образом, высокое артериальное давление может возникнуть даже в 30 лет, но эти симптомы могут и не показываться до той поры, пока у человека не наступит возраст 50+.
Оптимальным считается артериальное давление 120/80 мм рт.ст., и в целом эти данные можно получить лишь путем измерения. Любые отклонения от этого - даже в сторону более низких показателей – как правило, является предупреждением о необходимости обратить внимание на свое здоровье. В худшем случае высокое кровяное давление может привести к опасным заболеваниям – таким как инсульт, разрыв аорты или инфаркт, а также оно может указывать на какое-то вторичное заболевание, затрагивающее какой-либо орган.
Как самостоятельно контролировать артериальное давление?
При отсутствии необходимых медицинских измерительных приборов стоит воспользоваться возможностью измерять артериальное давление каждый раз при посещении семейного врача, даже если нет явных причин для жалоб. Но если есть риск того, что артериальное давление может колебаться, то было бы разумно начать контролировать его самостоятельно в домашних условиях. Традиционные устройства для измерения артериального давления, как правило, не очень удобны для ношения с собой и требуют, чтобы измерение всегда выполнялось в одно и то же время в одном и том же месте. Хорошая новость в том, что в настоящее время есть более удобные средства – такие как смарт-часы, которые постоянно находятся на запястье и которые можно настроить на мониторинг давления в определенное время. Таким образом, часы непрерывно фиксируют результаты и дают немедленный сигнал, если показатели отклоняются от нормы.
Одними из таких смарт-часов являются, например, модель Huawei Watch D, инновационные технологии которых делают данные измерений особенно точными. Датчик давления часов с высоким разрешением обеспечивает погрешность всего +/- 3 мм рт. ст. и позволяет сохранять результаты измерений как внутри часов, так и в соответствующем приложении Huawei Health.
Переменчивый пульс также является признаком опасности здоровья
Как правило, сердце начинает биться быстрее, когда мы движемся, занимаемся спортом или находимся в эмоциональном возбуждении или испытываем беспокойство. В спокойном положении частота сердечных сокращений снова замедляется. Но если частота сердечных сокращений становится слишком высокой и это происходит часто, то результатом этого будет плохое самочувствие, а также это может быть сигналом о возможных проблемах со здоровьем - особенно если высокий пульс возникает не во время движения или в более тревожной ситуации, а проявляется просто по ходу повседневной деятельности. Поэтому важно также следить и за частотой сердечных сокращений, чтобы не перегружать сердце – «мотор» человеческого тела.
Исследование, проведенное технологической компанией Huawei, показало, что 30% респондентов считают, что заботиться о сердце необходимо только в возрасте 40+ лет — но, по мнению кардиологов, это нужно делать как можно раньше. Проще всего контролировать частоту сердечных сокращений с помощью смарт-часов, потому что часы всегда находятся на запястье и непрерывно фиксируют изменение частоты сердечных сокращений. Позже это дает возможность различить, как менялась частота сердцебиения в течение дня при выполнении разных задач. Новейшие смарт-часы - такие как Huawei Watch D - сразу уведомляют пользователя, как только частота сердечных сокращений не является типичной, и напоминают о необходимости проведения контрольного измерения.
Почему измерение артериального давления и пульса с помощью смарт-часов особенно нужны для пожилых людей
Преимущество смарт-часов в том, что часы обычно всегда на запястье, а в случае с Watch D вам не нужно слишком часто снимать их с руки для подзарядки — они могут работать до 7 дней на одном заряде.
Также пользователь не должен использовать эту модель со смартфоном, в отличие от многих других смарт-часов. В случае с Watch D необходимо только настроить часы с помощью телефона во время первого использования, а в остальное время их не нужно сопрягать со смартфоном. При этом для сопряжения с этой моделью смарт-часов подходят все операционные системы — будь то собственный телефон Huawei или устройство, использующее платформу Android или iOS. Это означает, что при необходимости за показателями здоровья пожилого пользователя может следить кто-то из его родственников, используя свой смартфон.
Смарт-часы позволяют пожилым людям постоянно быть в курсе показателей своего здоровья и вовремя принимать меры в случае возможных проблем!