Прекращено перечисление пенсий и пособий на счета клиентов Baltic International Bank

У VSAA 20 клиентов со счетами в этом банке.

Если у клиента есть счет в другом банке, VSAA предлагает пенсионерам и получателям пособий сообщить об этом счете в VSAA. В этом случае необходимо написать заявление в VSAA с просьбой перевести все выплаты VSAA на новый счет. Пенсионеры также могут выбрать доставку по месту жительства, которую обеспечивает Latvijas Pasts.

Заявление об изменении счета можно подать в любое отделение VSAA, в единые центры обслуживания клиентов государства и самоуправлений, отправить по почте, отправить в электронном виде, подписав надежной электронной подписью, на адрес электронной почты pasts@vsaa.gov.lv. После получения заявления VSAA перечислит удержанную пенсию и пособия на новый счет.

С другой стороны, если у лица есть пенсия или пособие на счету Baltic International Bank, которые не сняты, то следует руководствоваться информацией Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) о выплате гарантированных возмещений.

Уже сообщалось, что 12 декабря FKTK приняла решение о приостановке оказания финансовых услуг в Baltic International Bank.