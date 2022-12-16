Треть людей не осведомлены о здоровом образе жизни, поддерживающим нормальное артериальное давление

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 30 лет резко возросло количество людей в возрасте 30-79 лет, страдающих от высокого кровяного давления, которое создает нагрузку на сердце, повреждает кровеносные сосуды, а также ускоряет кальцификацию кровеносных сосудов. Это один из самых больших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, который, по данным ВОЗ, увеличился с 650 миллионов до 1,28 миллиарда случаев за последние три десятилетия. При этом половина больных вообще не знает, что у них есть проблемы с повышенным давлением.

Это же подтверждает и опрос, проведенный технологической компанией Huawei, согласно которому, 30% респондентов считают, что заботиться о сердце необходимо только после 40 лет. Однако, вопреки расхожему мнению, данная проблема довольно распространена даже в более молодом возрасте – по многочисленным данным, 1 из 8 взрослых людей в возрасте 20-40 лет страдает гипертонической болезнью.

Данный опрос также показывает, что мужчины в целом более невежественны в отношении здоровья своей сердечно-сосудистой системы — 41% мужчин полагают, что им не нужно заботиться о своем сердце до 40 лет или же, по их мнению, это необходимо делать даже в более позднем возрасте. При этом кардиологи подтверждают, что эстроген действительно помогает сохранять ткани всего организма – в том числе и кровеносные сосуды – гибкими и эластичными, что, в свою очередь, удерживает артериальное давление на низком уровне. Тем не менее, рекомендуется как можно чаще измерять артериальное давление еще до 40 лет – не реже одного раза в полгода.