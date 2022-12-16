Поскольку все больше и больше людей следят за своим здоровьем с помощью смарт-устройств, разработчики проводят исследования и анализируют данные, характеризующие поведение пользователей. Эти исследования выявляют, что осведомленность о возможностях поддержания и укрепления своего здоровья достаточно низкая и это может являться одной из причин появления серьезных проблем со здоровьем.
Треть людей не осведомлены о здоровом образе жизни, поддерживающим нормальное артериальное давление
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 30 лет резко возросло количество людей в возрасте 30-79 лет, страдающих от высокого кровяного давления, которое создает нагрузку на сердце, повреждает кровеносные сосуды, а также ускоряет кальцификацию кровеносных сосудов. Это один из самых больших факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, который, по данным ВОЗ, увеличился с 650 миллионов до 1,28 миллиарда случаев за последние три десятилетия. При этом половина больных вообще не знает, что у них есть проблемы с повышенным давлением.
Это же подтверждает и опрос, проведенный технологической компанией Huawei, согласно которому, 30% респондентов считают, что заботиться о сердце необходимо только после 40 лет. Однако, вопреки расхожему мнению, данная проблема довольно распространена даже в более молодом возрасте – по многочисленным данным, 1 из 8 взрослых людей в возрасте 20-40 лет страдает гипертонической болезнью.
Данный опрос также показывает, что мужчины в целом более невежественны в отношении здоровья своей сердечно-сосудистой системы — 41% мужчин полагают, что им не нужно заботиться о своем сердце до 40 лет или же, по их мнению, это необходимо делать даже в более позднем возрасте. При этом кардиологи подтверждают, что эстроген действительно помогает сохранять ткани всего организма – в том числе и кровеносные сосуды – гибкими и эластичными, что, в свою очередь, удерживает артериальное давление на низком уровне. Тем не менее, рекомендуется как можно чаще измерять артериальное давление еще до 40 лет – не реже одного раза в полгода.
Чтобы улучшить здоровье своего сердца, кардиолог Филипяк рекомендует начать, например, больше гулять. По словам эксперта по технологиям и руководителя по обучению Huawei Микуса Тиллерса (Mikus Tillers), смарт-технологии могут быть для этого полезными и мотивирующими – например, если вы ставите ежедневную цель в 10 000 шагов или 30 минут упражнений и следите на своих смарт-часах за выполнением этой цели.
Кардиолог также подчеркивает важность качественного сна. И в этом случае, по словам М.Тиллерса, помогают смарт-часы, потому что, если вы оставляете их на запястье ночью, то часы измеряют качество вашего ночного сна, а в случае некоторых моделей еще и дают рекомендации по его улучшению.
Ради здоровья сердца обязательно нужно следить за изменениями массы тела и регулярно проверять частоту сердечных сокращений. Например, смарт-часы Watch D, по словам эксперта Нuawei, могут измерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений на вашем запястье в режиме реального времени и отправлять уведомления, если эти показатели отклоняются от нормы.
Полноценное и здоровое питание также играет важную роль в поддержании здоровья сердца. И, хотя 16% из тех, кто принял участие в опросе о состоянии здоровья, считают, что красное мясо является хорошим выбором для укрепления здоровья, по мнению специалистов по здоровому питанию, на самом деле этот продукт может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Следуя рекомендациям специалистов по питанию, стоит два раза в неделю заменять мясо рыбой, потому что она содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые защищают миокард от проблемы ишемии.