В пору вирусов важно обеспечить организм витаминами

В холодное время года часто активизируются различные вирусы. В основном это простуда, а также сезонный грипп. Илона Нориете беседует с врачом, руководителем латвийской фармацевтической компании Lotos Pharma Каспаром Ивановым об особенностях человеческого организма и необходимых ему веществах, которые дают нам энергию и помогают противостоять вирусным атакам.
- Вы, должно быть, прекрасно знаете наиболее типичны вирусные заболевания, особенно сейчас, зимой, когда кругом свирепствуют различные инфекции, включая грипп.
- Конечно, никто не застрахован от вирусов. Мы знаем, что из-за процессов сниженного или еще не сформировавшегося иммунитета маленькие дети болеют чаще, а взрослые заболевают гораздо реже.
- Мало у кого возникает вопрос не только почему мы заражаемся вирусами, но и почему один болеет, а другой нет.
- Мы часто думаем, что иммунитет работает как единый орган, обеспечивающий защиту, и если улучшить его работу, то все будет хорошо. Однако, говоря об иммунитете, следует понимать, что это реакция всего организма. Образно говоря, это похоже на игру в шахматы, в которой организм с вирусом садятся за стол и выясняют между собой, кто сильнее и возьмет на себя ведущую роль.
Первое, что следует отметить, это то, что вирус фактически не может выжить без клетки-хозяина. Лишь новейшие вирусы приспособились жить и сохранять свою активность без клетки-хозяина до девяти-десяти часов. Конечно, есть еще активные вещества и средства эпидемиологической защиты, такие как мытье рук и маски для лица, которые вообще предотвращают попадание вируса в организм. Не имея возможности проникнуть в организм, вирус не проникает и в клетку, что является первой и величайшей победой.
- На каких акцентах стоит делать ставку, чтобы выиграть в этой "шахматной партии"?
- Когда организм получает вирусный удар и вирус попадает в клетку, он тут же пытается начать размножаться. Если у нас сильный организм, содержащий активные вещества, он способен остановить размножение этого вируса. Это уже вторая большая победа. Это означает, что для того, чтобы мы могли победить эти вирусы, организм должен быть в состоянии дать адекватный ответ. Это не значит, что мы улучшаем или укрепляем иммунитет, иногда может быть даже лучше, если иммунный ответ будет медленнее. В этом случае очень важно, чтобы в нашем организме было достаточно активных веществ, способных защитить все органы, участвующие в иммунитете, а они, в свою очередь, могли бы оказать необходимую благоприятную реакцию. В нем участвуют как клетки крови, так и печень, кости и т.д. За этим "шахматным столом" находится целый ряд участников, представляющих организм. Конечно, если у нас есть звено в цепочке, которое слабее или чего-то не хватает, общий ответ тоже не такой сильный и шансы на победу уменьшаются.
- Что придает силы иммунной системе, чтобы при контакте с вирусом он не поселился в организме? Какие вещества укрепляют наш организм, помогают иммунитету быть сильным - витамины, холодные купания, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе?
- Иммунная система также должна включать в себя белки, которые вырабатываются для обеспечения адекватного иммунного ответа. Также, чтобы нам победить эти вирусы, необходимо иметь в организме достаточно сильный источник энергии. Поэтому необходима правильная и сбалансированная диета, включающая в себя также важнейшие вещества для обеспечения эффективной работы иммунной системы. Они были определены американскими учеными и включены в рекомендации, опубликованные в США. Среди них в качестве первых следует упомянуть два витамина - всем известный витамин С, а также витамин D. Однако эти дозы витамина D должны быть достаточно высокими, достигая 4000 единиц в день, и зачастую мы не можем купить в аптеке столько продуктов с необходимым содержанием витамина D. Следующее важное вещество – кверцетин, который мы привыкли называть витамином РР. Этот флавоноид растительного происхождения является одним из активных компонентов средиземноморской диеты, который не только помогает бороться с вирусами, но и дает спортсменам дополнительную энергию. Кверцетин также помогает укрепить кровеносные сосуды, здоровье сердца и будет полезен всем, кто нуждается в дополнительной помощи. Если упомянутые три вещества находятся в организме в достаточном количестве, они обязательно помогут организму бороться с вирусами. Но следует учитывать еще один момент - вирусы, попадая в организм, размножаются и выделяют токсины, которые необходимо собирать. Американские ученые доказали, что одним из веществ, хорошо собирающих токсины и выводящих их из организма, является гормон сна мелатонин. Конечно, очень важно также умеренно гулять на свежем воздухе или следить за своим обычным ежедневным расходом энергии. Не нужно переусердствовать, но каждый здоровый человек должен проходить от семи до десяти тысяч шагов в день. Конечно, если вчера он мало двигался, это количество может вызвать перегрузку и на следующий день. Но глядя на среднестатистического жителя Латвии, который хочет быть здоровым каждый день и ранее занимался активной деятельностью, следует соблюдать следующие вещи – 45 минут на свежем воздухе, правильное питание и полноценный семь-восемь часов сна; который необходим для восстановления ресурсов организма.
- Какие еще условия должны быть соблюдены? Может быть, не стоит выходить на работу даже в случае небольшого заражения, ведь есть риск заразить и коллег? В опросе читателей TVNET только четверть людей признаются, что остаются дома в случае болезни, а большинство (60%) делают это лишь иногда.
- Как я уже говорил, есть люди, которые чувствуют присутствие вируса и его попытку заманить вас глубже в свою "игру". Конечно, в такие моменты пригодятся старые, традиционные теплые травяные чаи, они обязательно должны быть дома во время вируса. Они дают хороший заряд энергии в моменты, когда нам холодно или хочется дрожать, и очень хорошо согревают. Конечно, дома должны быть теплые носки, а в идеале температура в помещении должна быть от 21 до 23 градусов. При подозрении на вирус не следует переусердствовать с физическими нагрузками, а походы на спортивные тренировки лучше отложить. Часто молодые люди думают - ничего страшного, у меня небольшой насморк, пойду в спортзал и вернусь. Однако в таких случаях следует ограничить себя. Что касается похода на работу, то однозначно лучше этого не делать. Было бы правильно, если бы наши коллеги и компания, в которой мы работаем, защищали других от болезней. Рабочие дни обычно проходят в закрытых помещениях, и хотя в новых офисах часто имеются современные системы вентиляции, оснащенные НЕРА-фильтрами, во многих старых офисах их нет, и не все рекуператоры наделены такими вариантами фильтрации. Таким образом, когда мы идем на работу больными, мы просто преподносим другим такие же сюрпризы и сажаем их за "шахматный стол" с вирусом.
Но чтобы быть готовым к вирусной атаке, дома следует иметь витамин С, витамин D в большой дозе - 4000, а также будет очень полезен кверцетин. Венгерский учёный, живущий в Америке, даже получил за свои открытия Нобелевскую премию. Это ценное вещество, которое обеспечивает не только сбор токсинов, но и предотвращает размножение вируса. Идеально, если в нашем организме присутствуют вещества, собирающие эти токсины, ведь именно в результате их воздействия повышается температура нашего тела и формируется резкая защитная реакция организма. Поэтому, если у нас есть упомянутые защитные вещества, а также достаточно теплая окружающая среда и сбалансированное питание, не вызывающее радикальных изменений, а также мы потребляем достаточное количество кислорода, то мы находимся в гораздо лучшем положении при начале этой "игры" с вирусом. Мы готовы противостоять этому и делать первые шаги, перехватывая инициативу. Конечно, случаются особо агрессивные вирусы, и у нас нет возможности узнать, с каким именно штаммом мы столкнулись, и иногда он может нас победить. Тогда и в домашних условиях средства для снижения температуры тоже будут полезны, ведь в периоды, когда температура высокая, мы чувствуем себя очень плохо и сердцебиение также учащается, необходима дополнительная помощь. Если температура поднимается выше 38,5 градуса, наш организм ослаблен и не может так мощно бороться с вирусами, то следует использовать соответствующие лекарства, снижающие температуру и улучшающие самочувствие.
- Опрос показывает, что лишь немногим более половины (54,7%) населения регулярно употребляет витамины, а еще 40% употребляют их иногда. Чем это может быть объяснено и как мы можем убедить людей больше заботиться о своем здоровье?
- Я считаю, что это на самом деле очень хороший показатель. В глобальном масштабе половина уже поступает правильно. Это значит, что есть молодые люди и другие люди, которые считают, что их здоровье крепкое и ничего не может случиться. Показатель неплохой, но параллельно следует объяснять, что происходит с организмом и как ему лучше подготовиться к борьбе с вирусами. Скажем, в природе немало ценных продуктов, содержащих важные для здоровья вещества, - например, лимон, айва, имбирь. У многих дома есть замороженные ягоды, есть еще чеснок с его свойствами, сок бузины и другие полезные для здоровья натуральные вещества. Люди о них точно знают, много этой информации накопилось за последние годы. Я имею в виду, что такие результаты в целом неплохие. Чем больше людей поймет, как оставаться здоровыми, не болеть и как быстрее выздоравливать, тем лучше будут результаты. Никто не хочет болеть. Я думаю, что в ближайшие годы это число обязательно увеличится.
- Как убедить людей больше заботиться о своем здоровье?
- Если я выйду на трибуну самой высокой башни города и спою красивую песню о том, как лучше заботиться о своем здоровье, наверное, никто не воспримет меня всерьез, особенно если я буду не очень популярный певец.
Я думаю, единственный способ убедить людей действовать более правильно - это только тщательно объясняя и следя за тем, чтобы каждый, кто читает, слушает или действует, получал правильную информацию в своей социальной среде.
Чем здоровее житель Латвии, тем большую ценность он приносит обществу. Мы очень хорошо можем видеть геометрическую прогрессию вируса, например, если самолет вылетает из зоны, пораженной агрессивными вирусами. Если мы научимся более правильно вести себя и действовать адекватно в такой ситуации, я думаю, это будет единственный путь для нас добиться лучшего состояния здоровья населения.
- Если вы заболели, какое из активных веществ обеспечит более быстрый положительный эффект?
- Говоря об инфекциях, следует отметить, что они могут быть вызваны не только вирусами, но также бактериями и грибками. Принятие решений в такой ситуации - компетенция специалистов. Часто бывает, что иногда мы вообще не отличаем вирусную инфекцию от бактериальной, потому что вначале симптомы могут быть одинаковыми - высокая температура, ломота в костях. Понятно, что заражение вирусом начинается быстрее, температура выше, но в то же время это заражение короче. Бактериальная инфекция даже требует специальных тестов для определения типа бактерий, вызвавших инфекцию. Температура часто значительно ниже, но продолжительность болезни больше. В случае бактериальных и грибковых инфекций необходимо индивидуально смотреть, как действовать, чтобы победить этих ненужных посетителей. Когда речь идет о вирусных инфекциях, одним из лучших решений является вакцинация, которая очень важна и желательна для определенных групп общества, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Таким образом мы защищаемся от попадания конкретного вируса в организм. Следующее оружие - уже упомянутые витамины С и D, кверцетин, мелатонин - активные вещества, которые очень хорошо помогают организму защититься. Они дают дополнительные силы, чтобы не допустить проникновения вирусов в клетку и не дать им размножаться, а также помогают вывести токсины из организма.
Я еще не упомянул микроэлементы, они тоже очень важны. Американские рекомендации также включают один микроэлемент, который не так хорошо известен в Латвии, но уже много лет используется повсюду в Северной Европе - это цинк. Это тоже один из тех элементов, которые должны быть дома. Доза потребления невелика, но эффект очень хороший. Поэтому витамины С и D, кверцетин, цинк и мелатонин являются одними из наиболее эффективных средств борьбы с вирусами. Рекомендации по их необходимости и использованию исходят от специалистов, которые собрали более 100 тысяч случаев заболевания и проанализировали, чем пользуются эти пациенты и каков был результат конкретного заражения. Это научно обоснованная комбинация активных ингредиентов. Его задача - подготовить наш организм к встрече с вирусом, вытеснить его и не дать размножиться.
- Если я правильно понимаю, совокупное действие всех пяти элементов даст наилучший положительный эффект?
- В случае вирусной атаки с ней необходимо бороться в три этапа. Прежде всего, важно не пропускать вирусы в организм. Если это невозможно, то необходимо подавить размножение вируса в клетках организма. На третьем этапе следует помочь организму избавиться от токсинов. Соответственно, из этих задач вытекает и использование элементов. На первом этапе наиболее полезными будут кверцетин и витамин С. Витамин D, цинк и кверцетин приостановит размножение вируса, а витамин D, мелатонин и кверцетин сыграют важную роль в выведении токсинов. Как правило, все элементы взаимодействуют и дополняют друг друга, поэтому особой необходимости экспериментировать с определенным порядком у больных людей нет.
- Каково ваше мнение как производителя натуральных веществ - должны ли жители Латвии выбирать продукцию, произведенную в Латвии? Наше тело больше приспособлено к тому, что растет в нашей стране?
- Несомненно, потому что мы являемся частью нашей окружающей среды. Растения, которые растут вокруг нас, самые необходимые, наш организм лучше всех их понимает и умеет ими пользоваться. Они были здесь с нами сотни, тысячи лет, происходящие от наших предков. Мы к ним привыкли, и это то, что нам нужно. Конечно, это можно применить не только к таким натуральным продуктам, как хлеб или молоко, которые мы производим в нашем сельском хозяйстве, но в Латвии также много хороших фармацевтических производителей. И в этом случае следует выбирать латвийскую продукцию, поскольку мы не только следуем мировым тенденциям, но и умеем производить именно то, что нам нужно. Как крупнейшие, так и другие латвийские производители прекрасно оснащены новейшим оборудованием и участвуют в различных выставках.
Выбирая латвийский продукт и в аптеке, вы получаете гораздо больше денег в общий бюджет Латвии. Потому что у латвийских фармацевтических предприятий есть свои производственные цеха, где работает много людей, а упаковку мы заказываем у других латвийских предприятий. Из-за этого задействовано гораздо больше людей, и мы обеспечиваем работой действительно довольно большое количество сотрудников. Фармацевтика в Латвии действительно на очень хорошем уровне. Возможно, мы не такие умные и не умеем так громко рекламировать, как это делают иностранные компании, но я считаю, что продукт, который мы производим в Латвии, находится на очень высоком уровне. Ни для кого не секрет, что крупные фармацевтические гиганты Латвии экспортируют свою продукцию более чем в 70-80 стран мира, у некоторых это число достигает 100. Это значит, что мы умеем работать, наш продукт признан и востребован, а потому рекомендуем использовать продукцию, произведенную в Латвии.
Спасибо за интересный разговор!
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