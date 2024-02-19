В пору вирусов важно обеспечить организм витаминами

- Когда организм получает вирусный удар и вирус попадает в клетку, он тут же пытается начать размножаться. Если у нас сильный организм, содержащий активные вещества, он способен остановить размножение этого вируса. Это уже вторая большая победа. Это означает, что для того, чтобы мы могли победить эти вирусы, организм должен быть в состоянии дать адекватный ответ. Это не значит, что мы улучшаем или укрепляем иммунитет , иногда может быть даже лучше, если иммунный ответ будет медленнее. В этом случае очень важно, чтобы в нашем организме было достаточно активных веществ, способных защитить все органы, участвующие в иммунитете, а они, в свою очередь, могли бы оказать необходимую благоприятную реакцию. В нем участвуют как клетки крови, так и печень, кости и т.д. За этим "шахматным столом" находится целый ряд участников, представляющих организм. Конечно, если у нас есть звено в цепочке, которое слабее или чего-то не хватает, общий ответ тоже не такой сильный и шансы на победу уменьшаются.

- Иммунная система также должна включать в себя белки, которые вырабатываются для обеспечения адекватного иммунного ответа. Также, чтобы нам победить эти вирусы, необходимо иметь в организме достаточно сильный источник энергии. Поэтому необходима правильная и сбалансированная диета, включающая в себя также важнейшие вещества для обеспечения эффективной работы иммунной системы. Они были определены американскими учеными и включены в рекомендации, опубликованные в США. Среди них в качестве первых следует упомянуть два витамина - всем известный витамин С, а также витамин D. Однако эти дозы витамина D должны быть достаточно высокими, достигая 4000 единиц в день, и зачастую мы не можем купить в аптеке столько продуктов с необходимым содержанием витамина D. Следующее важное вещество – кверцетин, который мы привыкли называть витамином РР. Этот флавоноид растительного происхождения является одним из активных компонентов средиземноморской диеты, который не только помогает бороться с вирусами, но и дает спортсменам дополнительную энергию. Кверцетин также помогает укрепить кровеносные сосуды, здоровье сердца и будет полезен всем, кто нуждается в дополнительной помощи. Если упомянутые три вещества находятся в организме в достаточном количестве, они обязательно помогут организму бороться с вирусами. Но следует учитывать еще один момент - вирусы, попадая в организм, размножаются и выделяют токсины, которые необходимо собирать. Американские ученые доказали, что одним из веществ, хорошо собирающих токсины и выводящих их из организма, является гормон сна мелатонин. Конечно, очень важно также умеренно гулять на свежем воздухе или следить за своим обычным ежедневным расходом энергии. Не нужно переусердствовать, но каждый здоровый человек должен проходить от семи до десяти тысяч шагов в день. Конечно, если вчера он мало двигался, это количество может вызвать перегрузку и на следующий день. Но глядя на среднестатистического жителя Латвии, который хочет быть здоровым каждый день и ранее занимался активной деятельностью, следует соблюдать следующие вещи – 45 минут на свежем воздухе, правильное питание и полноценный семь-восемь часов сна; который необходим для восстановления ресурсов организма.