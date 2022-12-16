Все больше древесины уходит за границу: экспорт лесной отрасли вырос на 18,6%

Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на 3,128 млрд евро, что на 19% больше, чем годом ранее, и составляет 87,1% (годом ранее - 86,9%) общего экспорта лесной отрасли.

Экспорт пиломатериалов составил 1,069 млрд евро (+1,5%), топливной древесины - 480,875 млн евро (+14,8%), фанеры - 291,859 млн евро (+37,5%), кругляка - 291,753 млн евро (+89%).

Экспорт деревянной мебели за 10 месяцев вырос на 8,8% до 196,517 млн евро, экспорт бумаги, картона и изделий из них - 142,351 млн евро, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли в первом квартале экспортировано в Великобританию (20,4%), Швецию (9,6%) и Германию (8%).

За 10 месяцев 2021 года из Латвии было экспортировано продукции лесной отрасли на сумму 3,026 млрд евро.