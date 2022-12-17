На платформе доставки Wolt, которая в основном занимается доставкой еды, в этом году также можно будет заказать рождественские елки, сообщили в компании.
Через Wolt можно будет заказать рождественскую елку
Предприятие обеспечит доставку елок в сотрудничестве с SIA Egļu piegāde.
Елочки высотой до одного метра будут доставляться в горшках, также можно будет заказать срубленные елки длиной до 1,5 метров.
В компании рассказали, что заказ новогодних елей на платформе - это новшество в Латвии, но такая услуга уже несколько лет пользуется спросом в других странах мира.
Как сообщалось, SIA Wolt Latvija в 2021 году работало с оборотом 11,747 млн евро, что в 3,7 раза больше, чем в 2020 году, но прибыль компании уменьшилась в 4,3 раза - до 109 948 евро.
Компания Wolt Latvija зарегистрирована в октябре 2016 года, ее основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем компании является финская Wolt Enterprises.
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