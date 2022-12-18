В следующем году Pepco откроет десять новых магазинов в Латвии

Представитель компании сообщила, что в 2023 году наряду с магазинами в Латвии планируется открытие первых фирменных магазинов Pepco в Греции и Португалии.

На вопрос об итогах этого года Мажелиене пояснила, что в целом год был успешным, на что повлияла ценовая политика компании, ассортимент и расширение. В то же время представитель не смогла прокомментировать финансовые показатели.

Несмотря на последствия пандемии, в этом году было открыто несколько магазинов Pepco в Латвии и Европе.

Мажелиене сказала, что самая большая проблема, это увеличение расходов на содержание магазина. В то же время в целях экономии энергоресурсов Pepco запустила несколько внутренних проектов, которые позволят снизить затраты.

Комментируя покупательские привычки, член правления Pepco Latvija сказала, что в нынешних экономических условиях люди все чаще ходят в магазины более дешевых брендов, поэтому спрос на Pepco не упал.

В будущем Pepco Latvija намерена дополнить ассортимент продукции, например, экологически чистой продукцией, интерес к которой среди покупателей растет.

Информация на Firmas.lv показывает, что Pepco Latvija зарегистрирована в 2017 году, а ее основной капитал составляет 20 000 евро. Единственным владельцем компании является Pepkor Europe, зарегистрированная в Швейцарии.

Pepco Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, работала с оборотом 34,705 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 74,7 % - до до 7,311 млн евро.