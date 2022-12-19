Ассоциация: для трети ресторанов Латвии эта зима может стать последней

По ее словам, нынешняя ситуация в сфере общественного питания непростая.

"Мы не успели оправиться от пандемии, когда наступил очередной кризис - экстремальный рост цен на энергоносители", - сказала Грайксте.

По ее словам, сейчас многие предприниматели задумываются о том, как приспособить свою работу к новым условиям - работать ли и если да, то сколько дней в неделю.

Учитывая сложные обстоятельства, сейчас, как никогда, правительству следует задуматься о применении пониженного налога на добавленную стоимость к предприятиям общественного питания, считает Грайксте.

"Если предложения отрасли не будут учтены, большому количеству ресторанов и кафе, возможно, придется уйти с рынка", - прогнозирует она.