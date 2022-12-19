Из-за роста цен на энергоресурсы и нехватки рабочей силы эта зима может стать последней для трети латвийских ресторанов, заявила агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.
Ассоциация: для трети ресторанов Латвии эта зима может стать последней
По ее словам, нынешняя ситуация в сфере общественного питания непростая.
"Мы не успели оправиться от пандемии, когда наступил очередной кризис - экстремальный рост цен на энергоносители", - сказала Грайксте.
По ее словам, сейчас многие предприниматели задумываются о том, как приспособить свою работу к новым условиям - работать ли и если да, то сколько дней в неделю.
Учитывая сложные обстоятельства, сейчас, как никогда, правительству следует задуматься о применении пониженного налога на добавленную стоимость к предприятиям общественного питания, считает Грайксте.
"Если предложения отрасли не будут учтены, большому количеству ресторанов и кафе, возможно, придется уйти с рынка", - прогнозирует она.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!