За последний месяц в Латвии вырос уровень безработицы среди мужчин

По сравнению с ноябрем 2021 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,3 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,5 процентных пункта.

В ноябре 2022 года в Латвии было 67 200 безработных, в том числе 31 500 женщин и 35 700 мужчин, что на 800 больше, чем в октябре, и на 700 больше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 800 человек, а число безработных женщин не изменилось.