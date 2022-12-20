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За последний месяц в Латвии вырос уровень безработицы среди мужчин

rus.tvnet.lv/LETA
За последний месяц в Латвии вырос уровень безработицы среди мужчин
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Рабочий. Иллюстрация
Рабочий. Иллюстрация Фото: Ieva Makare / LETA

Уровень фактической безработицы в Латвии в конце ноября этого года составил 6,9%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные обследования рабочей силы Центрального статистического управления (ЦСУ).

Уровень безработицы среди мужчин увеличился в ноябре на 0,2 процентных пункта до 7,4%, а среди женщин не изменился - 6,4%.

При этом, как указывает ЦСУ, уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (NVA), в ноябре вырос на 0,2 процентных пункта до 5,9% экономически активного населения.

По сравнению с ноябрем 2021 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,3 процентных пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,5 процентных пункта.

В ноябре 2022 года в Латвии было 67 200 безработных, в том числе 31 500 женщин и 35 700 мужчин, что на 800 больше, чем в октябре, и на 700 больше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 800 человек, а число безработных женщин не изменилось.

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