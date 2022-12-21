Опрос: часть латвийцев уже начала тратить свои накопления

Чаще всего в такой ситуации оказываются жители Латгале и Риги в возрасте 50-59 лет, чей ежемесячный доход составляет 551-750 евро.

2% латвийцев отказались от инвестиций и перестали делать взносы для накоплений, чтобы высвободить дополнительные средства на повседневные расходы.

8% опрошенных указали, что планируют использовать сбережения, если этого потребует ситуация, например, чтобы заплатить за отопление зимой.

В то же время у 33% латвийцев нет сбережений или свободных средств для накоплений.

Согласно результатам опроса, меньше возможностей делать накопления у жителей Видземе, а среди представителей различных профессий реже могут откладывать деньги неквалифицированные рабочие и офисные работники. Среди пенсионеров у 44% в настоящее время нет сбережений и активных инвестиций.

15% латвийцев не планируют использовать сбережения или вложенные средства для покрытия повседневных трат, а еще столько же планируют пополнить свои сбережения. Чаще об увеличении сбережений думают мужчины в возрасте 40-49 лет, проживающие в Земгале и Риге, которые зарабатывают в месяц свыше 1500 евро.

"Данные опроса говорят о том, что с точки зрения перспектив управления финансами наше общество можно разделить на три слоя: у трети достаточно стабильное финансовое положение, поскольку они не трогают сбережения и инвестиции, а пополняют их. У трети вообще нет сбережений, а каждый четвертый начал тратить или планирует тратить сбережения на отопление и другие характерные для зимы расходы. Такие тенденции нельзя назвать позитивными, и очевидно, что

ближайшие месяцы будут особенно тяжелыми для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и не имеет сбережений",

- говорит руководитель дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс.

Опрос был проведен в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija в конце ноября 2022 года, в нем участвовали 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.