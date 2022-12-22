Согласно фискальной стратегии и макроэкономическим и фискальным прогнозам, фискальное пространство для новых политических приоритетов в 2023 году составляет 215,1 млн евро, в 2024 году - 444,2 млн евро, а в 2025 году - 408 млн евро, сообщили агентству LETA в Минфине.
Фискальное пространство для новых политических приоритетов в 2023 году - 215,1 млн евро
В четверг, 22 декабря, Кабинет министров рассмотрел обновленные прогнозы Минфина по макроэкономическим показателям, бюджетному балансу и фискальному пространству на 2023-2025 годы.
Актуализированный прогноз бюджетного баланса основан на утвержденных в начале декабря прогнозах макроэкономических показателей, согласно которым валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в сравнительных ценах в этом году увеличится на 1,6%, в 2023 году уменьшится на 0,6%, а потребительские цены вырастут на 17,3% в этом году и на 8,5% в 2023 году.
В среднесрочной перспективе Минфин вновь ожидает ускорения экономического роста, при котором к 2025 году прирост ВВП составит 3%, а инфляция стабилизируется на уровне 2%.
Актуализированный прогноз предусматривает, что бюджетный дефицит в 2022 году составит 5% от ВВП, что на 2 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось ранее. Это произойдет благодаря превышению запланированных налоговых и неналоговых поступлений в результате высокой инфляции и увеличения фонда заработной платы. Расходы на меры энергетической поддержки в этом году также прогнозируются ниже, чем ожидалось, учитывая количество поданных заявлений о предоставлении помощи до середины декабря и ожидаемый уровень в конце года.
Если в 2020 и 2021 годах общий объем поддержки в основном для смягчения последствий пандемии "Covid-19" составлял соответственно 1,3 млрд евро (4,2% от ВВП) и 2,3 млрд евро (6,8% от ВВП), то в этом году объем всех трех видов поддержки ("Covid-19", энергетический кризис и помощь украинским беженцам) запланирован в размере 2,5 млрд евро (6,3% ВВП), а в 2023 году - 744 млн евро (1,7% ВВП).
Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 2,6% от ВВП в 2023 году, 0,4% от ВВП - в 2024 году и 0,4% от ВВП - в 2025 году при неизменной политике правительства.
Для компенсации высоких цен на энергоресурсы до конца отопительного сезона в 2023 году предусмотрена поддержка в размере 0,6 млрд евро.
Согласно оценке Госказны в условиях высокой неопределенности и с учетом необходимости рефинансирования долговых обязательств в размере около 7 млрд евро в течение следующих четырех лет, госдолг в конце 2022 года может составить 41% от ВВП, в 2023 году - 42% от ВВП. Прогнозируется, что в 2024-2025 гг. госдолг будет ниже 40% от ВВП.
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