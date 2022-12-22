Фискальное пространство для новых политических приоритетов в 2023 году - 215,1 млн евро

Если в 2020 и 2021 годах общий объем поддержки в основном для смягчения последствий пандемии "Covid-19" составлял соответственно 1,3 млрд евро (4,2% от ВВП) и 2,3 млрд евро (6,8% от ВВП), то в этом году объем всех трех видов поддержки ("Covid-19", энергетический кризис и помощь украинским беженцам) запланирован в размере 2,5 млрд евро (6,3% ВВП), а в 2023 году - 744 млн евро (1,7% ВВП).

Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 2,6% от ВВП в 2023 году, 0,4% от ВВП - в 2024 году и 0,4% от ВВП - в 2025 году при неизменной политике правительства.

Для компенсации высоких цен на энергоресурсы до конца отопительного сезона в 2023 году предусмотрена поддержка в размере 0,6 млрд евро.

Согласно оценке Госказны в условиях высокой неопределенности и с учетом необходимости рефинансирования долговых обязательств в размере около 7 млрд евро в течение следующих четырех лет, госдолг в конце 2022 года может составить 41% от ВВП, в 2023 году - 42% от ВВП. Прогнозируется, что в 2024-2025 гг. госдолг будет ниже 40% от ВВП.