Bite Latvija предупреждает о формировании дуополии на рынке телекоммуникаций

"Однако по непонятным причинам рассмотрение этого вопроса несколько раз продлевалось, что негативно повлияло на конкуренцию на рынке. Поскольку Bite Latvija и Unistars являются компаниями одной группы, возникла ситуация, при которой, чтобы одной семье сесть за обеденный стол, нужно получить специальное разрешение, на что уходит необъяснимо много времени", - заявили в компании.

В то же время генеральный директор Bite Latvija подчеркнул, что конкурентное внедрение технологии 5G в Латвии невозможно без наличия полосы 3,6 ГГц, так как принципиально важно увеличить пропускную способность мобильных сетей. Кроме того, количество наиболее важных частот для сети 5G ограничено и ни один из других диапазонов частот, предназначенных для реализации 5G, не может заменить 3,6 ГГц.

"Эта ситуация открывает путь к созданию дуополии на рынке мобильной связи", - выразил возмущение Мицкевичюс.

Он добавил, что частоты, необходимые для развития 5G, являются очень ценным ограниченным ресурсом, который следует использовать так, чтобы жители Латвии и цифровой рост страны получали максимальную пользу. Однако из-за медлительности с принятием решения создается ситуация, при которой значительно более эффективное использование этого ограниченного ресурса становится невозможным. Кроме того, препятствуют огромные инвестиции в десятки миллионов евро в латвийский рынок мобильной связи и возможность более полного использования потенциала этой полосы частот.