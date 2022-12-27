Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Министр: для повышения минимального дохода нужно 20 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Министр: для повышения минимального дохода нужно 20 млн евро
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 2
Министр благосостояния Эвика Силиня
Министр благосостояния Эвика Силиня Фото: LETA/LETA

Важнейшим приоритетом в сфере благосостояния в ближайшем будущем является повышение минимального уровня доходов в стране, заявила Латвийскому радио новый министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").

По ее словам, необходимо повышение уровня минимального дохода, что будет означать повышение и минимальных пенсий, и гарантированного минимального дохода. В дальнейшем уровень минимального дохода планируется регулярно пересматривать и привязывать к среднему доходу домохозяйства по стране.

Силиня признает, что для этого еще нужно "выбить" бюджетные средства - не менее 20 миллионов евро.

По словам Силини, такие изменения дадут возможность оказывать большую поддержку и в текущих проблемах, когда гражданам приходится преодолевать стремительный рост цен как на энергоресурсы, так и на другие товары и услуги.

Она добавила, что наряду с повышением минимальной заработной платы также должна быть увеличена стоимость услуг, оплачиваемых Министерством благосостояния, например, оплата сиделок.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх