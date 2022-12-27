Банковские аналитики: что ждет экономику Латвии в будущем году?

Есть сигналы о том, что в первом полугодии спад в обрабатывающей промышленности может достигать в отдельные месяцы до 10%. Спад в промышленности негативно скажется и на транспортном секторе, где продолжится уход российских транзитных грузов из Латвии. Объем грузов, перевозимых по железной дороге, в следующем году может упасть значительно ниже 20 млн тонн.

Также Аболиньш прогнозирует в следующем году заметный спад в строительстве. Рост процентных ставок и общая неопределенность ослабят активность в частном секторе. Этот спад могли бы компенсировать вложения средств ЕС, которые, по оценке Минфина, в следующем году могут быть на 800 млн евро выше, но пока сложно судить, будут ли реализованы эти оптимистичные планы.

Индустрия туризма еще не оправилась от пандемии, и количество иностранных туристов в настоящее время на 20-30% ниже, чем до пандемии. Ожидаемая рецессия в Европе и продолжение войны на Украине, скорее всего, приведут к тому, что восстановление отрасли после пандемии "Covid-19" ожидается не ранее 2024-2025 годов.

По словам Аболиньша, возможности для роста есть в сельском хозяйстве и энергетике, а также в сфере информационных технологий, бизнеса и других профессиональных услуг.

Макроэкономический эксперт SEB banka Дайнис Гашпуйтис заявил агентству LETA, что 2023 год будет годом высокой неопределенности. В наступающем году сохранятся значительные риски инфляции, энергоснабжения и новых геополитических потрясений.