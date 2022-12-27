В следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии может снизиться на 1,5%, но может быть и небольшой рост, прогнозируют банковские аналитики, отмечая, что общие показатели года будут определяться тем, насколько "глубоко просядет" экономическая активность в начале года и насколько восстановится во втором полугодии.
Банковские аналитики: что ждет экономику Латвии в будущем году?
В их числе и. о. главного экономиста Swedbank Агнесе Буцениеце сообщила агентству LETA, что начало года в экономике мы встретим "под знаком рецессии".
"Глубину спада в экономике снизит государственная поддержка как в Латвии, так и в государствах, с которыми мы торгуем, а также относительно устойчивый рынок труда и накопления. Прогнозы показывают, что спад будет временным и относительно небольшим. ситуация в экономике начнет улучшаться весной/летом, когда счета за отопление потеряют актуальность, а инфляция начнет отступать быстрее", - сказала Буцениеце.
Она отметила, что в начале следующего года инфляция продолжит подрывать покупательную способность граждан и подавлять потребление. Это означает, что спрос на товары и услуги, которые не являются жизненно важными, снизится. Таким образом, возможен спад в индустрии развлечений и досуга, а рост в розничной торговле будет осложнен.
Некоторое время спрос будет слабым не только на внутреннем рынке, но и в странах-пантнерах. Это означает, что как минимум первое полугодие может оказаться более слабым и в производстве.
"Под влиянием санкций, примененных к России и Белоруссии, мы будем все больше дистанцироваться экономически от этих стран. Это может отразиться и в падении оптовой торговли в следующем году. Транзитный сектор начнет больше ощущать влияние санкций Адаптация к новым условиям может оказаться для одних компаний вопросом выживания, а другим пригодятся ранее накопленные резервы", - уточнила Буцениеце.
В условиях высокой неопределенности активность частных инвестиций будет оставаться вялой, но приток финансирования ЕС будет стимулировать государственные инвестиции как минимум во второй половине года.
По словам Буцениеце, ожидается, что средства ЕС начнут выводить строительство из минуса в конце следующего года. Год может быть успешным для поставщиков бизнес-услуг, особенно в сфере информационных технологий (ИТ). При благоприятных погодных условиях и хорошем урожае можно ожидать роста и в сельском хозяйстве. Проблемой станет стоимость энергоресурсов и удобрений.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш заявил агентству LETA, что ближайшие 6-12 месяцев будут сложными для латвийской экономики, и в настоящее время нет оснований ожидать роста в 2023 году. В следующем году ВВП Латвии может снизиться на 1,5%, тогда как в первом полугодии спад ВВП может превысить 3%.
"В отличие от пандемии Covid-19, которая очень сильно ударила по некоторым секторам услуг, следующий год будет более или менее сложным для большинства отраслей. Очень высокие цены на энергоресурсы и стремительный рост потребительских цен снижают покупательную способность населения., в то время как замедление европейской экономики и ослабление внешнего спроса будут ощущаться как в промышленности, так и в строительстве", - сказал Аболиньш.
Есть сигналы о том, что в первом полугодии спад в обрабатывающей промышленности может достигать в отдельные месяцы до 10%. Спад в промышленности негативно скажется и на транспортном секторе, где продолжится уход российских транзитных грузов из Латвии. Объем грузов, перевозимых по железной дороге, в следующем году может упасть значительно ниже 20 млн тонн.
Также Аболиньш прогнозирует в следующем году заметный спад в строительстве. Рост процентных ставок и общая неопределенность ослабят активность в частном секторе. Этот спад могли бы компенсировать вложения средств ЕС, которые, по оценке Минфина, в следующем году могут быть на 800 млн евро выше, но пока сложно судить, будут ли реализованы эти оптимистичные планы.
Индустрия туризма еще не оправилась от пандемии, и количество иностранных туристов в настоящее время на 20-30% ниже, чем до пандемии. Ожидаемая рецессия в Европе и продолжение войны на Украине, скорее всего, приведут к тому, что восстановление отрасли после пандемии "Covid-19" ожидается не ранее 2024-2025 годов.
По словам Аболиньша, возможности для роста есть в сельском хозяйстве и энергетике, а также в сфере информационных технологий, бизнеса и других профессиональных услуг.
Макроэкономический эксперт SEB banka Дайнис Гашпуйтис заявил агентству LETA, что 2023 год будет годом высокой неопределенности. В наступающем году сохранятся значительные риски инфляции, энергоснабжения и новых геополитических потрясений.
По прогнозу Гашпуйтиса, рост мировой экономики в 2023 году будет самым низким за последние годы - чуть выше 2%. Агрессивное повышение ставок центральными банками создаст риски для мировой экономики. Вероятно, пик инфляции в еврозоне будет достигнут в декабре 2022 года. Весной инфляция снизится. К июню уровень инфляции в США будет около 4%, а в еврозоне - 7%.
Как и в целом по ЕС, экономики стран Балтии движутся к рецессии, хотя SEB прогнозирует показатели роста ВВП за весь год как минимально положительные. Общие результаты года будут определяться тем, насколько "глубоко просядет" экономическая активность в начале года и насколько велика будет способность к восстановлению во второй половине года.
"Прогнозируемые негативные риски во многом связаны с еще более высокими ценами на энергоносители или другими экономическими последствиями эскалации войны. Например, нельзя исключать полного прекращения поставок российского газа этой зимой. Это может привести к более широким мерам жесткой экономии и более глубокой рецессии", - сказал Гашпуйтис.
Прогнозы в настоящее время следуют настроениям и будут скорректированы весной. Если погодные условия будут благоприятными, а инфляция продемонстрирует признаки снижения и не будет негативной динамики цен на энергоносители, перспективы через несколько месяцев будут гораздо более обнадеживающими.
По мнению Гашпуйтиса, сектор ИКТ имеет хорошие перспективы для развития. Объемы обрабатывающей промышленности будут падать в ближайшие месяцы, но ситуация должна стабилизироваться во второй половине года. Сложнее всего будет добиться активизации строительства, которое уже в третьем квартале 2022 года стало одним из секторов, утянувших экономику в минус. Строительство страдает от роста процентных ставок и затрат, а также от падения спроса, но отрасль будут поддерживать фонды ЕС.
Гашпуйтис также указал, что будут сложные условия для ориентированных на потребителя услуг и торговли. Это может больше повлиять на индустрию развлечений и отдыха.
С другой стороны, в сфере недвижимости, по словам Гашпуйтиса, в ближайшие месяцы будет царить выжидательное настроение. Как только появятся более ясные условия, активность в отрасли начнет восстанавливаться.
Со своей стороны экономист Luminor Петерис Страутиньш заявил агентству LETA, что в следующем году ВВП может снизиться на 0,5%. Это будет связано в основном с высокими цены на импортируемые энергоносители, подавляющими потребление, и рецессией в еврозоне, которая является основным экспортным рынком Латвии. Сужение экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией также скажется на экономике.
По словам Страутиньша, наибольший укрепляющий эффект экономике дадут инвестиции. Как и в 2022 году, ожидаются хорошие результаты в коммерческих услугах, в сфере ИКТ. В следующем году можно ожидать роста в гостинично-ресторанной индустрии – в 2022 году война негативно повлияла на туризм, но в конце года его психологическое воздействие уменьшилось. «Будем надеяться, что следующий год не принесет в эту отрасль новых катастроф, — добавил он.
Экономист Luminor отметил, что после очень большого падения в 2022 году энергетический сектор также может надеяться на небольшой рост в следующем году, но "это решат погодные условия".
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