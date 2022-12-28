Расходы на Праздник песни удвоились

192 000 евро необходимо на подготовительные мероприятия (смотры и концерты), 4,78 млн евро - на недельную программу мероприятий, 10,6 млн евро - на общие расходы по организации праздника.

Поясняя, почему общие расходы составляют столь большую часть бюджета, исполнительный директор Праздника песни Дайна Маркова сообщила ответственной парламентской комиссии, что львиная доля расходов приходится на питание участников - 3,5 млн евро, а стоимость проживания составит 1,1 млн евро. Также в расходы входят 1,5 млн евро, которые будут распределены между Министерством здравоохранения (на услуги службы скорой помощи), Министерством внутренних дел (на меры безопасности и охрану) и общественными СМИ (необходимая для них сумма выросла в три раза).

Анализируя и сравнивая бюджеты праздника в 2018 и 2023 году, Маркова отметила, что расходы для участников увеличились вдвое - с 2,3 млн евро до 5,2 млн евро, в том числе стоимость проживания в школах выросла с 457,9 тыс. евро до 1,3 млн евро (7 евро за ночь, тогда как в 2018 году - 2,84 евро).

Расходы на общественный транспорт выросли с 89 237 до 385 000 евро, на питание - с 1,8 млн до 3,4 млн евро (13,4 евро на участника по сравнению с 8 евро в 2018 году).