В этом году торговля пиротехникой сократилась в 2-3 раза

По его словам, есть как минимум пять причин снижения объемов торговли. Прежде всего, влияние войны и солидарность с пострадавшими в Украине. Во-вторых, общий рост цен отрицательно сказывается на торговле пиротехникой.

"Обычно пиротехника идет последней в праздничном списке", - отмечает Нутовцс.

Третий фактор - новая привычка крупных клиентов, в том числе бизнесменов, ездить в путешествия и тем самым не покупать пиротехнику. В-четвертых, снижению продаж пиротехники способствует отказ самоуправлений от праздничных салютов.

При этом глава ассоциации заявил, что такое соглашение между муниципалитетами является несправедливым и не обсуждалось с отраслью, поэтому ассоциация рассматривает возможность обращения в Совет по конкуренции.

Пятой причиной снижения потребления пиротехники является появившаяся в СМИ информация о том, что фейерверки можно запускать только до 23:00.

Это действительно так в будни, но в праздничные дни запускать пиротехнику можно и в полночь.

"Тяжело", - сказал Нутовтс, добавив, что по мере того, как легальная торговля пиротехникой попала в неблагоприятные условия, нелегальная торговля будет процветать, что часто приводит к травмам потребителей из-за некачественных петард.