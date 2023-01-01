Вступают в силу новые тарифы Latvijas gāze. Часть жителей будет платить меньше

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный торговый тариф с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога увеличился на 11% - с 1,8252 до 2,02508 евро за кубометр.

Для домохозяйств, потребляющих от 250 до 500 кубометров природного газа, тариф снижен на 31,1% - с 1,6896 до 1,16354 евро за кубометр.

Для домохозяйств, которые потребляют от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, тариф снижен на 23,8% - с 1,52715 до 1,16354 евро за кубометр.

Эти тарифы будут действовать до 30 апреля 2023 года. При этом будет увеличена фиксированная часть платы за услугу по распределению природного газа.

Фиксированная плата за услугу распределения с НДС для разрешенной нагрузки до 6 кубометров в час увеличится на 22% - с 3,27 до 3,99 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 6,1 до 10 кубометров в час плата увеличится на 22,4% - с 8,99 до 11 евро в месяц, для разрешенной нагрузки с 10,1 до 16 кубометров в час - на 22,4%, с 14,36 до 17,57 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 16,1 до 25 кубометров в час плата увеличится на 22,3% - с 21,91 до 26,8 евро в месяц, для разрешенной нагрузки от 25,1 до 40 кубометров плата увеличится на 22,3% - с 32,55 до 39,81 евро в месяц.

Для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 000 кубометров тарифы меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.