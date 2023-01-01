Грозит ли Латвии кризис продовольствия? Отвечает эксперт

Он отметил, что осень благоприятствовала своевременному завершению необходимых полевых работ, а озимые хорошо созрели для зимовки. Фермеры смотрят на следующий урожай как с оптимизмом, так и с опасениями о том, какая ситуация сложится на глобальных рынках.

При этом Эдгар Ружа заявил, что, несмотря на беспрецедентные колебания цен и неуверенность в завтрашнем дне, 2022 год можно считать относительно успешным в зерновой отрасли с экономической точки зрения.

"Цены на минеральные удобрения выросли даже в пять раз и были обоснованные опасения, хватит ли удобрений для выращивания урожая. Нам удалось очень быстро найти новых поставщиков сырья, переориентировать логистику и вовремя доставить жизненно необходимую продукцию", - сказал Ружа.

Он также пояснил, что с началом войны мир охватила паника по поводу продовольственной безопасности, которая удвоила и даже утроила стоимость продукции растениеводства и сильно ударила по животноводству, основной сырьевой базой которого являются зерновые и белковые культуры.

Однако Ружа отметил, что при европейской и государственной поддержке наиболее сильно пострадавшие отрасли были стабилизированы. А в настоящее время фермеры с надеждой смотрят на ближайшие прогнозы погоды в 2023 году, потому что сельское хозяйство во многом зависит от погоды.