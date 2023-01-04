Стало известно, за какую сумму Гобземс продал дом в Балтэзерсе

В заключительной декларации Гобземс, описывая сделку, присоединил к документу нетипичное пояснение: "Недвижимость была продана в связи с развернутым Латвийской Республикой преследованием в отношении меня и попытками материально уничтожить". Ранее Гобземс писал в соцсетях, что получил несколько штрафов за действия во время пандемии.

Согласно доступной в Земельной книге информации, недвижимость попала в собственность Гобземса 17 июля 2020 года, он приобрел ее в кредит за 250 000 евро у жены хоккеиста Яниса Спруктса Лауры Спрукте. Гобземс рассказывал СМИ, что он смог конкретно сбить цену, так как ранее недвижимость продавалась за неполные 400 000 евро. Как свидетельствует запись в Земельной книге, ранее эта недвижимость была приобретена за неполные 190 000 латов, или примерно 270 000 евро.

Недвижимость у Гобземса перекупил специалист по развитию бизнес-отношений Данс Хаберлингс.

Ранее Гобземсу принадлежала недвижимость в Риге, а еще один объект недвижимости в Адажском крае находился у него в пользовании. В 2019 году портал Jauns.lv писал, что недвижимость в Риге Гобземс подарил на тот момент своей супруге Кристе Гобземе. Его декларация за 2019 год свидетельствует, что он сделал подарок на 139 003 евро, в свою очередь уже в декларации за 2020 год недвижимость в Риге не фигурирует. С 2020 года в декларации не появляются и бывшие до этого у него в пользовании земля и здания в Адажском крае. В тот год Гобземс осуществил сделку по приобретению недвижимости в Балтэзерсе.

Работу депутатом Гобземс, который, судя по его постам в соцсетях, переехал в Испанию, завершил без указанных в декларации накоплений. Накопления в декларации необходимо указывать, если их сумма превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных зарплат, что в прошлом году соответствовало 10 000 евро.

В свою очередь долговые обязательства Гобземса на момент окончания работы в парламенте составляли 161 430 евро.

Судя по его декларациям за период, когда он работал в Сейме, зарплата в парламенте была его единственным источником дохода, если не считать небольшие проценты от банков, а также доходы от сделок с недвижимостью.