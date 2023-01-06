Солдаты армии Латвии смогут получить помощь на приобретение жилья

Минобороны и ALTUM взаимно договорились о предоставлении гарантий военнослужащим NBS по банковским кредитам для внесения первого взноса на покупку или строительство дома. Первым банком, который начнет выдавать кредиты с госгарантией, станет Swedbank. В ближайшее время к программе присоединятся и другие банки, работающие с гарантийными программами ALTUM. Клиентам предлагается обратиться в свои банки.

В рамках программы поддержки военнослужащим NBS будут доступны кредиты на покупку недвижимости до 250 000 евро с гарантийным сроком до 10 лет. Размер гарантии составляет до 25% от основной суммы кредита, но до 20 000 евро. Гарантию также можно получить повторно, если прошло три года с момента истечения ранее предоставленных гарантий и обязательств.

"Зарплата военнослужащих состоит из основного оклада и нескольких компенсаций, поэтому до сих пор они часто получали отказы в выдаче ипотечных кредитов. Благодаря новой программе ALTUM солдаты будут иметь равные возможности для получения кредита на покупку жилья", - говорит парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитс.

Заемщики, желающие получить ипотечный кредит ALTUM, должны подать заявление в один из банков, с которым ALTUM имеет договор о сотрудничестве. После получения заявки банк удостоверится в соответствии заемщика условиям получения гарантии, оценит заявку и примет решение об использовании гарантии. Банк также подготовит и подаст заявление на получение гарантии.

После получения заявки ALTUM в течение 5 рабочих дней оценит ее и примет решение о выдаче гарантии или об отказе. После оплаты счета, выставленного ALTUM, и получения кредитного договора от банка, ALTUM выдает кредитной организации гарантию на жилищный кредит, предоставленный заемщику, а заемщику выплачивается сумма от банка на покупку или строительство жилья. Процесс организован таким образом, что военнослужащим не нужно самим идти в ALTUM для подачи документов.