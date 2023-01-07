В Риге подорожали бензин и дизельное топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллине также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена и бензина 95-й марки, и дизтоплива повысилась на 1,2% - соответственно до 1,627 и 1,687 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,519 евро за литр, а цена дизтоплива повысилась на 0,6% до 1,649 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне 95-й бензин стоил 1,719 евро за литр, что на 1,1% больше предыдущей недели, а дизтопливо подорожало на 2,9% до 1,749 евро за литр.

Цена автогаза в Риге, как и неделю назад, составляла 0,819 евро за литр, в Вильнюсе - 0,742 евро, в Таллинне - 0,78 евро за литр.