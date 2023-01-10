Количество предприятий в Латвии продолжает сокращаться

Данные о регистрации и ликвидации новых компаний в последние годы больше напоминают время экономического кризиса.

Бесспорно, пандемия Covid-19, пришедшая в марте 2020 года и вызвавшая коллапс в ряде секторов экономики, так как они просто не могли работать, повлияла и на регистрацию и ликвидацию предприятий. Однако данные за 2022 год, вероятно, еще не будут отражать последствий российского вторжения в Украину, которое не только быстро изменило цены на энергоресурсы, но и вызвало стремительную реорганизацию в ряде отраслей.

По словам члена правления Lursoft Дайги Киопы, в 2022 году в Латвии было зарегистрировано 8 826 новых компаний, что является самым низким показателем с 2004 года.

По сравнению с прошлым годом количество вновь зарегистрированных предприятий уменьшилось на 5%.

Такое снижение активности можно объяснить несколькими причинами, говорит Киопа. Предпринимательские организации уже много лет указывают, что налоговая система Латвии неконкурентоспособна по сравнению с другими странами Балтии, особенно в части налогов на рабочую силу.

Актуальной остается и проблема теневой экономики, из-за чего добросовестным предприятиям сложно конкурировать с теми, кто работает в серой зоне.