В Риге откроется новый магазин iDeal: ожидаются скидки и подарочные карты

Работая на латвийском рынке почти 15 лет и будучи прогрессивной компанией, iDeal сделала логичный шаг в дальнейшем развитии, приняв решение расширить деятельность компании и открыть первый магазин Apple Premium Partner в странах Балтии. После открытия магазин iDeal в Латвии станет одним из 8 подобных концептуальных магазинов в мире.

Концепт магазина предлагает приятную атмосферу, современный дизайн и качественный сервис как для частных, так и для юридических лиц. Покупателям предложат уникальный и максимально широкий ассортимент продукции, аксессуаров и решений Apple, а также различные персонализированные предложения, основанные на потребностях клиента.

Бизнес-клиенты смогут получить услуги по финансированию покупок и обменять свои старые устройства на новые, получив скидку на покупку нового товара в размере стоимости старого устройства. Чтобы гарантировать качество и надежность продукции, сертифицированные и обученные технические специалисты Apple будут предоставлять сертифицированные услуги по обслуживанию устройств Apple, используя только оригинальные запасные части Apple.