На следующей неделе iDeal Latvia откроет первый в странах Балтии магазин Apple Premium Partner. Новый магазин расположен в историческом центре Риги - на улице Бривибас, 31, а его открытие запланировано на 20 января в 10:00. В день открытия клиентов ждут подарки, специальные предложения и отличные цены.
В Риге откроется новый магазин iDeal: ожидаются скидки и подарочные карты
Работая на латвийском рынке почти 15 лет и будучи прогрессивной компанией, iDeal сделала логичный шаг в дальнейшем развитии, приняв решение расширить деятельность компании и открыть первый магазин Apple Premium Partner в странах Балтии. После открытия магазин iDeal в Латвии станет одним из 8 подобных концептуальных магазинов в мире.
Концепт магазина предлагает приятную атмосферу, современный дизайн и качественный сервис как для частных, так и для юридических лиц. Покупателям предложат уникальный и максимально широкий ассортимент продукции, аксессуаров и решений Apple, а также различные персонализированные предложения, основанные на потребностях клиента.
Бизнес-клиенты смогут получить услуги по финансированию покупок и обменять свои старые устройства на новые, получив скидку на покупку нового товара в размере стоимости старого устройства. Чтобы гарантировать качество и надежность продукции, сертифицированные и обученные технические специалисты Apple будут предоставлять сертифицированные услуги по обслуживанию устройств Apple, используя только оригинальные запасные части Apple.
Также начиная с февраля все заинтересованные, желающие получить новые знания и улучшить свой опыт работы с продуктами Apple, смогут пройти бесплатное обучение и посетить мастер-классы, например, "Работа с macOS для начинающих", "Советы и рекомендации для опытных пользователей Mac", "Начни с iPhone" и т. д.
Благодаря открытию магазина появилось 15 новых рабочих мест - кроме продавцов, специалистов, бухгалтеров и других сотрудников розничной торговли, в отрасли появились ранее не существовавшие позиции, такие как консьерж, который будет обслуживать и направлять клиентов к соответствующим специалистам, чтобы они могли сразу же получить все необходимые им услуги, и сервисный специалист, который поможет клиентам перенести информацию со старых устройств на новые, обучит работе с новыми продуктами и правильно удалит данные со старых устройств.
В день открытия первые 100 клиентов получат подарочную карту на сумму 50 евро, а в течение всего дня клиентов будут ждать специальные предложения и цены, игры и лотереи и прочее.
Торговая площадь магазина составляет 172,3 кв. м, он будет открыт для посетителей ежедневно.
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