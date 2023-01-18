Mikrotīkls проиграл судебный процесс по долгу от СГД

Решение обжалованию не подлежит. Сумму налогового долга, рассчитанного СГД, агентству LETA компания сообщить отказалась.

В рассматриваемом случае Mikrotīkls ввела в свободный оборот товары - антенны маршрутизаторов и их части, задекларировав их под одной товарной позицией с комбинированной номенклатурой и кодом TARIC - телефонные аппараты, другую аппаратуру для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи по линии или беспроводной сети.

Товары облагаются базовой ставкой ввозной пошлины в размере ноль процентов. СГД рассчитала для компании за указанные товары базовую задолженность по таможенному налогу, основную задолженность по налогу на добавленную стоимость, а также штрафы, в том числе за задержку.

При рассмотрении заявления об отмене решения СГД Административный областной суд отклонил заявление и признал решение учреждения правильным.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы решался вопрос о том, следует ли относить антенны для устройств маршрутизации к антеннам для радиотелеграфных или радиотелефонных устройств или к антеннам для других устройств, которые могут быть отнесены к позиции комбинированной номенклатуры 8517.

Ранее Суд Европейского союза пришел к выводу, что подсубпозиция 8517 70 11 комбинированной номенклатуры должна толковаться как исключающая антенны для устройств маршрутизации, сконфигурированных для связи в локальных вычислительных сетях или территориальных сетях.