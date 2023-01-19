Названа самая умная порода кошек

Кроме названных выше, высоким уровнем интеллекта обладают корниш-рекс и шотландские вислоухие. У сингапурских и сиамских кошек, турецкой ангоры и японского бобтейла тоже неплохие результаты.

Эксперты пришли к таким выводам после того, как проверили умение животных адаптироваться, оценили их уровень любопытства, общительность и желание коммуницировать с людьми и другими домашними животными.

Как отмечается, пока что нет единого универсального теста по оценке интеллекта кошек.