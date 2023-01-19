Ученые выяснили, что из всех пород кошек самыми умными являются абиссинские, бенгальские и бирманские, пишет "Сноб" со ссылкой на The Daily Mail.
Названа самая умная порода кошек
Названа самая умная порода кошек
Кроме названных выше, высоким уровнем интеллекта обладают корниш-рекс и шотландские вислоухие. У сингапурских и сиамских кошек, турецкой ангоры и японского бобтейла тоже неплохие результаты.
Эксперты пришли к таким выводам после того, как проверили умение животных адаптироваться, оценили их уровень любопытства, общительность и желание коммуницировать с людьми и другими домашними животными.
Как отмечается, пока что нет единого универсального теста по оценке интеллекта кошек.
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