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Названа самая умная порода кошек

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Названа самая умная порода кошек
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/MirasWonderland

Ученые выяснили, что из всех пород кошек самыми умными являются абиссинские, бенгальские и бирманские, пишет "Сноб" со ссылкой на The Daily Mail.

Кроме названных выше, высоким уровнем интеллекта обладают корниш-рекс и шотландские вислоухие. У сингапурских и сиамских кошек, турецкой ангоры и японского бобтейла тоже неплохие результаты.

Эксперты пришли к таким выводам после того, как проверили умение животных адаптироваться, оценили их уровень любопытства, общительность и желание коммуницировать с людьми и другими домашними животными.

Как отмечается, пока что нет единого универсального теста по оценке интеллекта кошек.

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