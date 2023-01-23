Зарегистрировано более 18 000 вакансий. Кого ищут работодатели?

По ее оценке, это большое количество вакансий. Больше всего вакансий приходится на должности средней и низкой квалификации, что естественно, так как связано с высокой текучестью кадров.

Менее квалифицированная рабочая сила в настоящее время наиболее востребована в таких отраслях,

как строительство, обрабатывающая промышленность и транспорт, логистика, тогда как высококвалифицированная рабочая сила наиболее востребована в сфере информационно-коммуникационных технологий, финансов и управления.

Как сообщалось, фактический уровень безработицы в Латвии на конец декабря составил 7,1%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Напоминаем, что ранее Министерство экономики прогнозировало, что в будущем ожидается избыток низкоквалифицированной рабочей силы.

"Мы видели это во время ковида и видим это после него. Спрос на низкоквалифицированный труд все сильнее снижается, так как процессы автоматизируются и оцифровываются, а растет спрос на квалифицированный труд. Нехватка специалистов в области STEM (естествознание, инженерия, математика и технологии) к 2030 году может превысить 9000 человек", - заявил заместитель начальника Службы аналитики Минэкономики Янис Салминьш.