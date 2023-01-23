Суд: латвийская железнодорожная компания должна Литве 80 тысяч евро

19 января Верховный суд Литвы (ВСЛ) поставил точку в споре между компаниями, заявив, что долг был присужден законно.

В апреле 2021 года Вильнюсский окружной суд отклонил иск LTG Infra о взыскании долга на сумму 83 тыс. евро, но через год апелляционный суд отменил это решение. LGC Cargo обжаловала его решение в ВСЛ, попросив оставить в силе первое решение в ее пользу.

Компании LTG Infra и LGC Cargo подписали договор, но в начале 2020 года последняя заявила, что не намерена использовать мощности в ближайшее время. Действовавшие на тот момент правила позволяли не вносить плату, но с апреля 2020 года такая возможность была отменена.

Согласно новым правилам, пользователь мощностей ж/д ветки должен ежемесячно уплачивать LTG Infra часть платы за минимальный пакет доступа к публичной инфраструктуре, за исключением единственного случая - когда компания отказывается от выделенной ей мощности. По сообщению LTG Infra, LGC Cargo этого не сделала, в результате чего компании были выставлены счета, которые она не оплатила.

Крупнейшим акционером LGC Cargo является латвийская компания Baltic Transit Service, о которой ранее сообщалось, что она косвенно связана с известными бывшими латвийскими политиками. Часть акций LGC Cargo принадлежит Baltloco - компании, контролируемой гражданином Кипра.