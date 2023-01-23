Эстонский бизнесмен: некоторые магазины используют клиентов как бесплатных работников

По словам Тармо Лауринга, с точки зрения расходов на рабочую силу, кассы самообслуживания, обходятся магазинам дешевле, но большинство покупателей все же предпочитает человеческий контакт и быстрое обслуживание, т. е. выбирает, по возможности, обычные кассы.

"С кассами самообслуживания постоянно возникают какие-то проблемы - то не считывается штрих-код, то приходится вызывать дежурного, чтобы подтвердить свой возраст, кроме того, смущают выборочные проверки для поимки воров", - пояснил Лауринг.

"Мы сознательно не переходим на кассы самообслуживания. В Эстонии от массового перехода на кассы самообслуживания отказались именно местные сети продовольственных магазинов, такие как Grossi Toidukaubad, A1000 Market и Meie Toidukaubad, вовсе не потому, что мы не умеем считать, а потому, что клиенты предпочитают видеть человека на кассе, к тому же, таким образом мы сохраняем рабочие места для местного населения", - сказал Лауринг.