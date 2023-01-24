Фото ⟩ Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары

Ледяные шары. Фото: Urmas Luik

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары – это природное явления, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.

"Постоянное движение взад-вперед в морской воде и вращение приводит к тому, что льдины приобретают круглую форму", – пояснил Кийтсак.

Ледяные шары на пляже Кабли. Фото: Urmas Luik