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Фото ⟩ Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары

Rus.Postimees
Один из эстонских пляжей заполонили ледяные шары
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Ледяные шары на пляже Кабли.
Ледяные шары на пляже Кабли. Фото: Urmas Luik

На пляже Кабли в Пярнумаа, недалеко от смотровой вышки, можно наблюдать редчайшее природное явление. А именно, участок берега длиной около ста метров усеян ледяными шарами разного размера, созданными совместными усилиями сразу нескольких сил природы, пишет Rus.Postimees.

Ледяные шары.
Ледяные шары. Фото: Urmas Luik

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары – это природное явления, для возникновения которого необходимо стечение нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, охлаждение воды до температуры близкой к точке замерзания, песчаный пляж с пологим заходом и спокойная волна.

"Постоянное движение взад-вперед в морской воде и вращение приводит к тому, что льдины приобретают круглую форму", – пояснил Кийтсак.

Ледяные шары на пляже Кабли.
Ледяные шары на пляже Кабли. Фото: Urmas Luik

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