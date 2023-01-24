Инфляция в Латвии в этом году снизится, но по-прежнему будет выше среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), заявил во вторник, 24 января, на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма глава управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
Банк Латвии: в этом году инфляция останется высокой
Согласно прогнозу Банка Латвии, в начале года инфляция составит около 20%, а в конце - около 5%.
Как отметил Руткасте, высокую инфляцию в Латвии можно объяснить и глобальными факторами, и местными особенностями.
Цены на продукты питания и энергоресурсы являются одной из причин инфляции, а на продукты питания и энергию Латвия тратит больше своего дохода, чем страны ЕС в среднем.
Также перенос мировых цен на местные цены происходит быстрее, так как в Латвии более гибкие механизмы ценообразования, например, административно регулируемые цены растут быстрее. В других странах Европы фиксированные тарифы не столь прозрачны.
Среди причин более высокой инфляции Руткасте также назвал то, что латвийские производители продуктов питания гораздо более фрагментированы, существует множество мелких предприятий, которые не способны покрыть рост цен своей прибылью.
"На инфляцию во многом влияет оппортунистический подход - компании закладывают в цену своей продукции возможный будущий рост, а также действуют по принципу - у всех цены растут, поднимем их и мы", - сказал Руткасте.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на заседании комиссии подчеркнул, что самая высокая точка инфляции в еврозоне была достигнута в прошлом году и теперь она начинает постепенно снижаться. В Латвии инфляция в декабре также замедлилась.
Казакс подчеркнул, что инфляция замедляет экономический рост, поэтому для снижения ее влияния на экономику необходимо использовать монетарную политику.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) для сдерживания инфляции начал быстро повышать процентные ставки. "Если высокая инфляция сохраняется длительное время, она проявляется в необъективном росте заработной платы и цен, поэтому ставки будут повышаться и впредь - прогнозируется, что вплоть до 3,25%", - сказал Казакс.
Глава Банка Латвии подчеркнул, что долгосрочная и чрезмерная фискальная поддержка также может затруднить ограничение инфляции, поэтому поддержка должна быть ограниченной по времени, адресной и соразмерной.
Казакс добавил, что в следующем году Еврокомиссия может вернуться к требованию о соблюдении норм фискальной дисциплины.
Руткасте сообщил депутатам, что в этом году в Латвии ожидается умеренный экономический спад и она будет одной из немногих стран ЕС, где ожидается рецессия. Хотя рецессия будет слабой, сокращение потребления будет более резким и, возможно, превысит 5%. Однако и выход из рецессии тоже ожидается быстрый.
Руткасте пояснил, что более медленное преодоление кризиса в Латвии обусловлено более слабой стартовой позицией - недостаточными инвестициями и низким потенциалом роста. Рост Латвии замедлился, поэтому впасть в рецессию гораздо легче. Руткасте подчеркнул, что инвестиции в Латвию были очень вялыми, особенно в последние годы, поэтому накопление капитала было меньшим, чем в остальных странах Балтии.
Кроме того, производительность труда в Латвии в последние годы начинает отставать, наблюдается большая разница между динамикой зарплат и производительности, которая растет гораздо медленнее. Нехватка рабочей силы в Латвии по-прежнему значительна, что приводит к росту зарплат.
Руткасте отметил, что объем поддержки в условиях кризиса до сих пор был достаточным, но в среднесрочной перспективе упор следует сделать на инвестиции из фондов ЕС. В будущем поток средств ЕС должен увеличиться, если Латвия и дальше не будет использовать эти деньги, они просто пропадут. Дефицит бюджета в Латвии в последние годы является одним из самых значительных в ЕС, поэтому дополнительные бюджетные стимулы не актуальны с макроэкономической точки зрения.
Кроме того, как указал Руткасте, стимулировать экономику в будущем будет все дороже, так как стоимость обслуживания госдолга растет довольно быстро по сравнению с началом пандемии Covid-19.
Для повышения продуктивности и производительности труда необходимо кредитование, подчеркнул Казакс, добавив, что активизация кредитования требует консолидации сегмента малых банков. Кроме того, Банку Латвии необходимо улучшить регулирование кредитных рисков с целью облегчения кредитования и искать новых участников рынка. Банку Латвии также следует продолжать диалог с участниками рынка, чтобы способствовать кредитованию.
Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отметила, что макроэкономические прогнозы и рост процентных ставок не способствуют повышению доступности финансирования - и жилищное, и потребительское кредитование в условиях высокой неопределенности замедлились.
Пургайле указала, что необходимо думать о способах привлечения дополнительных инвестиций и мерах по развитию рынка капитала.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!