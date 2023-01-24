Банк Латвии: в этом году инфляция останется высокой

Казакс подчеркнул, что инфляция замедляет экономический рост, поэтому для снижения ее влияния на экономику необходимо использовать монетарную политику.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) для сдерживания инфляции начал быстро повышать процентные ставки. "Если высокая инфляция сохраняется длительное время, она проявляется в необъективном росте заработной платы и цен, поэтому ставки будут повышаться и впредь - прогнозируется, что вплоть до 3,25%", - сказал Казакс.

Глава Банка Латвии подчеркнул, что долгосрочная и чрезмерная фискальная поддержка также может затруднить ограничение инфляции, поэтому поддержка должна быть ограниченной по времени, адресной и соразмерной.

Казакс добавил, что в следующем году Еврокомиссия может вернуться к требованию о соблюдении норм фискальной дисциплины.

Руткасте сообщил депутатам, что в этом году в Латвии ожидается умеренный экономический спад и она будет одной из немногих стран ЕС, где ожидается рецессия. Хотя рецессия будет слабой, сокращение потребления будет более резким и, возможно, превысит 5%. Однако и выход из рецессии тоже ожидается быстрый.

Руткасте пояснил, что более медленное преодоление кризиса в Латвии обусловлено более слабой стартовой позицией - недостаточными инвестициями и низким потенциалом роста. Рост Латвии замедлился, поэтому впасть в рецессию гораздо легче. Руткасте подчеркнул, что инвестиции в Латвию были очень вялыми, особенно в последние годы, поэтому накопление капитала было меньшим, чем в остальных странах Балтии.