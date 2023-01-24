Государство вдвое снизит рост цен на электроэнергию

Министр указал, что, по сути, в тариф должны быть включены высокие цены на электроэнергию и потери, но найдены способы снижения тарифа.

Как пояснил Чударс, первый способ добиться этого - коррекция в счетах: неполученный доход будет списываться, т. е. не будет включаться в тариф. Второй - это временная субсидия для AST и ST, чтобы тариф был конкурентоспособным.

Предполагается, что субсидии будут применяться в период с 1 июля по 31 декабря.

Субсидии рассчитываются исходя из предположения, что цена на электроэнергию не может превышать 160 евро за мегаватт-час (МВтч).

"В настоящее время, как и на момент подачи тарифа, такой цены на электроэнергию нет - она выше. Ранее тариф рассчитывался с учетом цены примерно в 280 евро за МВтч. Это повлекло значительный скачок тарифа. Для сохранения тарифа необходимо исходить из того, что цена не может быть выше 160 евро за МВтч, а те потери, которые возникают в связи с возможными более высокими ценами на электроэнергию, субсидируются государством. На данный момент расчет на период поддержки - полгода - составляет примерно 18 млн евро, но это норма, которая может быть скорректирована с учетом реальных цен на электроэнергию", - сказал министр климата и энергетики.

Чударс пояснил, что сегодня правительство приняло решение лишь о концептуальной поддержке для расчета тарифов. Теперь AST и ST представят на утверждение в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новые тарифные проекты.

Как сообщалось, сегодня на заседании Кабмина был рассмотрен доклад о способах снижения тарифов, заявленных AST и ST в ноябре.