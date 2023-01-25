Посол США в Латвии: война в Украине доказывает, что надо укреплять восточный фланг НАТО

Карвайл подчеркнул, что в основе отношений между США и Латвией лежат культурные связи, обеспечиваемые проживающей в США латышской диаспорой. Кроме того, США и Латвия верят в демократические ценности, а также в идею о том, что правительство работает для людей, а не наоборот. США и Латвия верят в верховенство закона.

"Основой наших отношений также является сфера обороны и безопасности, которая стала еще более важной после вторжения России на Украину. Много сил вложено и в борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Я думаю, что латвийское правительство можно похвалить за то, что оно сделало в этой области", - сказал Карвайл.

Говоря о возможностях углубления отношений между США и Латвией, посол отметил, что всегда найдутся новые способы сотрудничества. Он заявил, что правительство США и новый посол США в Латвии продолжат свою работу по укреплению взаимных отношений в сфере обороны и безопасности.

Карвайл также высоко оценил поддержку. оказываемую Латвией Украине. Принимая во внимание соотношение размера экономики и населения, Латвия является одной из ведущих стран, оказывающих помощь Украине.

"Латвия открыла свои двери примерно для 40 000 человек, которые бежали от войны на Украине и искали убежища. Щедрость Латвии высоко ценится! Также важно отметить поддержку Латвией независимых российских журналистов. Основанная на фактах, независимая журналистика помогает бороться с распространяемой Москвой дезинформацией и пропагандой", - сказал посол.

В связи с окончанием срока своих полномочий посол США 26 января в 15:00 встретится с президентом Эгилом Левитсом.

Как сообщалось, Сенат США утвердил новым послом США в Латвии карьерного дипломата Кристофера Робинсона.