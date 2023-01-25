Вторжение России на Украину 24 февраля прошлого года ясно показывает причины, почему необходимо укреплять восточный фланг НАТО, заявил агентству LETA посол США в Латвии Джон Лесли Карвайл.
Посол США в Латвии: война в Украине доказывает, что надо укреплять восточный фланг НАТО
Он подчеркнул, что агрессия России угрожает международному порядку, который был установлен после окончания Второй мировой войны. Посол отметил, что в начале войны люди сомневались в единстве альянса, но сейчас НАТО стала более сплоченной и сильной, чем когда-либо прежде.
На вопрос, согласен ли он с утверждением, что единственный способ обеспечить прочный мир и безопасность - добиться поражения России в войне, Карвайл ответил, что это теоретический вопрос, на который трудно ответить. По его словам, важно как можно скорее положить конец войне.
"Все войны однажды заканчиваются. Украина победит. В это верю я, в это верит и президент США.
Крайне важно, чтобы страны НАТО сохраняли единство и решимость перед лицом этой агрессии. Это будет нелегко! До сих пор удалось ввести обширные санкции, которые оказали сильное влияние на российскую экономику", - сказал посол США.
На вопрос, как изменились отношения между США и Латвией с тех пор, как Карвайл стал послом, он отметил, что Латвия является стратегическим партнером США. США и Латвия - хорошие друзья, и работа посла была основана на укреплении и углублении этих отношений.
Карвайл подчеркнул, что в основе отношений между США и Латвией лежат культурные связи, обеспечиваемые проживающей в США латышской диаспорой. Кроме того, США и Латвия верят в демократические ценности, а также в идею о том, что правительство работает для людей, а не наоборот. США и Латвия верят в верховенство закона.
"Основой наших отношений также является сфера обороны и безопасности, которая стала еще более важной после вторжения России на Украину. Много сил вложено и в борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Я думаю, что латвийское правительство можно похвалить за то, что оно сделало в этой области", - сказал Карвайл.
Говоря о возможностях углубления отношений между США и Латвией, посол отметил, что всегда найдутся новые способы сотрудничества. Он заявил, что правительство США и новый посол США в Латвии продолжат свою работу по укреплению взаимных отношений в сфере обороны и безопасности.
Карвайл также высоко оценил поддержку. оказываемую Латвией Украине. Принимая во внимание соотношение размера экономики и населения, Латвия является одной из ведущих стран, оказывающих помощь Украине.
"Латвия открыла свои двери примерно для 40 000 человек, которые бежали от войны на Украине и искали убежища. Щедрость Латвии высоко ценится! Также важно отметить поддержку Латвией независимых российских журналистов. Основанная на фактах, независимая журналистика помогает бороться с распространяемой Москвой дезинформацией и пропагандой", - сказал посол.
В связи с окончанием срока своих полномочий посол США 26 января в 15:00 встретится с президентом Эгилом Левитсом.
Как сообщалось, Сенат США утвердил новым послом США в Латвии карьерного дипломата Кристофера Робинсона.
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