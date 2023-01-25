Выборы в Турции могут задержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Он поблагодарил 28 членов НАТО, которые оперативно ратифицировали документы стран. Министр иностранных дел Финляндии ожидает, что Венгрия и Турция в ближайшее время также подтвердят участие Финляндии и Швеции в альянсе.

Хаависто признал, что в процессе присоединения были проблемы с Турцией, а демонстрации в Стокгольме только ухудшили и затянули эту ситуацию. Он выразил надежду, что к моменту саммита НАТО в Вильнюсе процесс ратификации Швеции и Финляндии будет завершен, и обе страны смогут начать подготовку к членству в альянсе.

Министр иностранных дел Финляндии сказал, что Финляндия и Швеция активно участвуют в существующих инициативах НАТО. Обе страны вместе с членами НАТО гарантируют общую безопасность. Министр также обратил внимание на то, что Финляндия и Россия имеют 1300-километровую границу, и Финляндия хочет сделать натовскую границу между Финляндией и Россией безопасной.

"Сейчас мы зависим от Венгрии и Турции. Наше участие зависит от решения этих стран, потому что для присоединения все члены альянса должны его ратифицировать. Венгрия обещает это сделать до конца февраля. Турция в настоящее время не устанавливает никаких сроков из-за инцидента в Стокгольме", - сказал Хаависто.