С 26 января Swedbank начал платить клиентам проценты по ставке 0,3% в год за накопления на "Накопителе". Впредь раз в квартал клиенты Swedbank, которые используют инструмент "Накопитель" в валюте евро, будут получать процентный платеж от банка как пополнение своего накопления.
Swedbank будет выплачивать клиентам проценты и за деньги на "Накопителе"
"Мы рады, что с сегодняшнего дня предлагаем своим клиентам процентную плату и по "Накопителю". По срочным депозитам мы возобновили выплату процентов уже какое-то время назад, процентная ставка тут выше, поскольку срочный депозит предусматривает фиксированный срок вклада. В свою очередь, накопленные на "Накопителе" деньги человек может снять в любой момент по необходимости", - говорит Карина Кулберга, руководитель отдела физических лиц Swedbank.
Сейчас "Накопителем" пользуется более 180 тысяч клиентов Swedbank, и по этому инструменту накоплено более 460 миллионов евро. В течение года размер накоплений вырос на 35 миллионов, и ежемесячно 1700 клиентов принимают решение подключить "Накопитель".
И у нынешних, и у новых пользователей "Накопителя" Swedbank проценты за остаток денег на накопительном счете будут рассчитываться в конце каждого дня. В свою очередь,
проценты по накоплению банк будет выплачивать на накопительный счет раз в квартал, автоматически оплачивая все необходимые налоги. Это будет происходить в дату, которая соответствует дате заключения договора "Накопителя".
В отличие от срочного депозита снятие денег с "Накопителя" не ограничено - клиент может свободно распоряжаться своими деньгами, а помимо этого - впредь получать и проценты за остаток накопительного счета. Взносы в "Накопитель" клиент может делать сам по своему желанию. Кроме того, можно подключить регулярный платеж и функцию округления платежей по карте.
В свою очередь, процентная ставка по классическим срочным депозитам уже была введена ранее, и в декабре ставка по срочным депозитам была также пересмотрена. Сейчас ставка по срочным депозитам в Swedbank составляет до 0,7% в год в случае вкладов в евро. В свою очередь, в случае вкладов в долларах США предлагается ставка до 1% в год.
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