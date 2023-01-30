Сегодня Министерство образования и науки (МОН) продолжит переговоры с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) о графике повышения зарплат педагогов, сообщила глава LIZDA Инга Ванага.
Минобразования и профсоюз продолжат обсуждение графика повышения зарплат педагогов
Минобразования и профсоюз продолжат обсуждение графика повышения зарплат педагогов
Она отметила, что вторая встреча позволила добиться гораздо большей ясности в вопросе о графике зарплат и теперь он приближается к забастовочным требованиям LIZDA.
Однако, по словам Ванаги, остались вопросы, требующие дальнейшего обсуждения, например, о зарплатах преподавателей высших учебных заведений.
Как сообщалось, министр образования и науки Анда Чакша ранее заявила, что у МОН и LIZDA имеется общее понимание важнейших задач, в том числе выполнение забастовочных требований педагогов.
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