На фоне обгоняющего заработную плату роста цен и снижения покупательной способности все заметнее становится спад активности в торговых центрах. Можно сказать, что декабрь прошлого года - месяц, когда обычно тратится больше денег, - на этот раз стал первым месяцем, когда рост коммунальных платежей и другие более высокие расходы на базе высокой инфляции замедлили потребительскую активность в стране.
Издание: дороговизна жизни снижает потребительскую активность жителей Латвии
Об этом свидетельствует рост розничных продаж, который гораздо слабее, чем раньше, а в некоторых сферах объемы продаж даже упали, пишет Neatkarīga.
Одним из сигналов, предвещающих все более заметное истощение активности населения, является снижение оборота розничной торговли продуктами питания.
В декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2021 года количество проданных продуктов питания в Латвии сократилось на 5,8%. Кроме того, ситуация продолжает ухудшаться, ведь даже в ноябре в годовом исчислении темпы снижения в этой сфере еще составляли лишь половину.
Снижение, вероятно, можно частично объяснить слишком быстрым ростом цен на продовольствие за короткий период. А именно, в последний месяц года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1% по сравнению с ноябрем. Этот процент может показаться не таким уж большим, но это средний рост цен за один месяц.
Не радуют и дела и в сфере торговли непродовольственными товарами. Продажи в этом сегменте (без учета продаж автомобильного топлива) упали на 5,8% по сравнению с ноябрем. Однако за год этот сегмент вырос на 0,4%.
Это означает, что и подарки на прошлое Рождество были гораздо более скромными, чем раньше.
Осенью розничная торговля в значительной степени поддерживалась стремлением более состоятельной части населения к благоустройству, в том числе закупкой различных товаров, необходимых для строительства. А теперь можно видеть, что и здесь темпы роста очень быстро снижаются.
В целом все розничные продажи в декабре снизились на 0,3% по сравнению с последним месяцем 2021 года, в то время как еще в ноябре наблюдался рост на 10,7% по сравнению с ноябрем годом ранее.
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