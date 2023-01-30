Издание: дороговизна жизни снижает потребительскую активность жителей Латвии

Об этом свидетельствует рост розничных продаж, который гораздо слабее, чем раньше, а в некоторых сферах объемы продаж даже упали, пишет Neatkarīga.

Одним из сигналов, предвещающих все более заметное истощение активности населения, является снижение оборота розничной торговли продуктами питания.

В декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2021 года количество проданных продуктов питания в Латвии сократилось на 5,8%. Кроме того, ситуация продолжает ухудшаться, ведь даже в ноябре в годовом исчислении темпы снижения в этой сфере еще составляли лишь половину.

Снижение, вероятно, можно частично объяснить слишком быстрым ростом цен на продовольствие за короткий период. А именно, в последний месяц года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1% по сравнению с ноябрем. Этот процент может показаться не таким уж большим, но это средний рост цен за один месяц.

Не радуют и дела и в сфере торговли непродовольственными товарами. Продажи в этом сегменте (без учета продаж автомобильного топлива) упали на 5,8% по сравнению с ноябрем. Однако за год этот сегмент вырос на 0,4%.

Это означает, что и подарки на прошлое Рождество были гораздо более скромными, чем раньше.

Осенью розничная торговля в значительной степени поддерживалась стремлением более состоятельной части населения к благоустройству, в том числе закупкой различных товаров, необходимых для строительства. А теперь можно видеть, что и здесь темпы роста очень быстро снижаются.

В целом все розничные продажи в декабре снизились на 0,3% по сравнению с последним месяцем 2021 года, в то время как еще в ноябре наблюдался рост на 10,7% по сравнению с ноябрем годом ранее.