Ситуация в молочной отрасли может стабилизироваться через два-три месяца, когда закупочная цена установится в пределах 40-50 центов за литр молока. Такой прогноз в программе "В точке пересечения" высказал председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс.
Можно ли ожидать падения цен на молочные продукты?
Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис отметил, что в прошлом году, когда закупочная цена молока увеличилась, производители молока получили возможность работать с прибылью, слегка превышающей себестоимость, а также начать возвращать взятые кредиты.
Теперь, когда цена быстро снижается, есть риск, что многие производители свою деятельность в ближайшем будущем прекратят.
Шолкс пояснил, что закупочная цена молока определяется рынком: поскольку 65% производимого в Латвии молока экспортируется в виде сырого молока или переработанных молочных продуктов, закупочная цена молока в Латвии зависит от ситуации в Европе. В настоящее время в Европе "всего слишком много" и образовался запас сливочного масла, сухих продуктов и технической молочной продукции, в результате чего спрос на них и цена снизились, как и спрос и цена на сырье для молочной продукции - сырое молоко.
При этом Гутманис рассказал, что в настоящее время стада кормят прошлогодним урожаем, который был закуплен по относительно высоким ценам, поэтому нынешняя низкая закупочная цена молока не покрывает долгосрочные затраты фермеров на производство молока.
Шолкс добавил, что низкая закупочная цена не повлияет на цену молочной продукции в магазинах, так как переработчики молока ранее закупали молоко по высоким ценам, и эта продукция уже произведена и находится на складах.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис отметил, что рост цен на молочные продукты в магазинах прекратился, а их снижения можно ожидать в начале лета, когда снизятся общие расходы магазинов.
Он также подчеркнул, что две трети продаваемых в Латвии молочных продуктов произведены в Латвии, в том числе 90% всех проданных сливок и кисломолочных продуктов и 50% йогуртов.
При этом на просьбу производителей молока к Министерству земледелия о повышении закупочных цен на молоко директор департамента поддержки рынка Минземледелия Зигмарс Кинканс ответил сдержанно.
По его мнению, на данный момент не следует торопиться с принятием решения, поскольку, по данным Минземледелия, закупочная цена молока в начале января по сравнению с декабрем прошлого года снизилась всего на 4,6%. Он отметил, что закупочная цена молока циклична, после перепроизводства следует снижение цены, и летом, когда производится больше сырого молока, закупочная цена молока ниже.
Как сообщалось, на прошлой неделе Ассоциация сельскохозяйственных уставных обществ обратилась к министру земледелия Дидзису Шмитсу, заявив, что нужно добиваться, чтобы закупочные цены на молоко в Латвии достигли хотя бы уровня цен в Литве.
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