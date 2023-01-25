Можно ли ожидать падения цен на молочные продукты?

Шолкс добавил, что низкая закупочная цена не повлияет на цену молочной продукции в магазинах, так как переработчики молока ранее закупали молоко по высоким ценам, и эта продукция уже произведена и находится на складах.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис отметил, что рост цен на молочные продукты в магазинах прекратился, а их снижения можно ожидать в начале лета, когда снизятся общие расходы магазинов.

Он также подчеркнул, что две трети продаваемых в Латвии молочных продуктов произведены в Латвии, в том числе 90% всех проданных сливок и кисломолочных продуктов и 50% йогуртов.

При этом на просьбу производителей молока к Министерству земледелия о повышении закупочных цен на молоко директор департамента поддержки рынка Минземледелия Зигмарс Кинканс ответил сдержанно.

По его мнению, на данный момент не следует торопиться с принятием решения, поскольку, по данным Минземледелия, закупочная цена молока в начале января по сравнению с декабрем прошлого года снизилась всего на 4,6%. Он отметил, что закупочная цена молока циклична, после перепроизводства следует снижение цены, и летом, когда производится больше сырого молока, закупочная цена молока ниже.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ассоциация сельскохозяйственных уставных обществ обратилась к министру земледелия Дидзису Шмитсу, заявив, что нужно добиваться, чтобы закупочные цены на молоко в Латвии достигли хотя бы уровня цен в Литве.