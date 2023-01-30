Bloomberg: Менее чем за 50 недель Путин уничтожил то, что Москва строила 50 лет

Несмотря на то, что Россия, возможно, попытается спасти энергетические отношения с Европой после окончания войны (и это неизбежно произойдет), маловероятно, что страны Европы когда-нибудь позволят себе или захотят стать полностью зависимыми от российского газа - так, как это было еще год назад.

Сейчас Россия пытается переориентироваться на азиатский энергетический рынок, который уже и так довольно богат ресурсами. Российскую нефть в этом регионе покупают с условием, что Россия дает огромные скидки (что ей невыгодно). Кроме того, нефть закупается в очень ограниченном объеме. Нет у Москвы и сильной логистики в этом направлении. В связи с этим, Азия не может и не сможем заменить России европейский рынок.

"Последние 55 лет Россия искала покупателей своего газа на Западе. Были построены огромные системы газопроводов, тянущиеся на тысячи километров - начиная с мест добычи газа в Сибири и на Ямальском полуострове, и заканчивая покупателями в Европе. В последние десятилетия Россия начала искать рынок сбыта и в Азии", - сообщает Bloomberg.

Россия построила газопровод "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай. Газовый гигант "Газпром" сообщил, что строительство этого газопровода обошлось в 55 миллиардов долларов. Неофициально известно, что этот показатель почти в два раза выше, и эти огромные инвестиции вряд ли когда-нибудь получится отбить.

Пекин согласился покупать российский газ только в ограниченных объемах и с большими скидками, не повторяя таким образом ошибок стран Европы, которые стали слишком зависимыми от Москвы.