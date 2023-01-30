Президент России Владимир Путин уничтожил российскую монополию на европейском энергетическом рынке. То, что Москва строила более 50 лет и во что вложила сотни миллиардов долларов, было уничтожено менее чем за 50 недель из-за политических амбиций и авантюр Путина, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Менее чем за 50 недель Путин уничтожил то, что Москва строила 50 лет
"Россия потратила более 50 лет, чтобы создать в Европе монополию на энергетическом рынке. Путину потребовалось менее 50 недель, чтобы все это уничтожить", - говорится в статье.
Указывается, что восстановить прошлое влияние на рынке Европы у России уже не получится. Строительство новых логистических путей в Азию потребуют огромных финансовых средств, а также времени, чего у режима Путина больше нет.
"Когда утром 24 февраля российские войска вошли в Украину, потребители российских энергоресурсов в Европе были в шоке. Рынок, включающий в себя почти 2,5 миллиарда баррелей нефти в день, и еще миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубометров газа в год, фактически пропал. Поставки сырой нефти из России начали мельчать вскоре после начала войны. Европа начала отказываться и от российского газа.
Огромная логистическая сеть газа в Европу, которая была построена за сотни миллиардов долларов, фактически пущена на ветер", - указывает Bloomberg.
Россия еще может сохранить свое присутствие на энергетическом рынке Европы, если закончит войну. Однако возможность того, что Евросоюз снова допустит ситуацию, что Москва в этой сфере будет монополистом, диктующим условия, приравнивается к нулю.
Несмотря на то, что Россия, возможно, попытается спасти энергетические отношения с Европой после окончания войны (и это неизбежно произойдет), маловероятно, что страны Европы когда-нибудь позволят себе или захотят стать полностью зависимыми от российского газа - так, как это было еще год назад.
Сейчас Россия пытается переориентироваться на азиатский энергетический рынок, который уже и так довольно богат ресурсами. Российскую нефть в этом регионе покупают с условием, что Россия дает огромные скидки (что ей невыгодно). Кроме того, нефть закупается в очень ограниченном объеме. Нет у Москвы и сильной логистики в этом направлении. В связи с этим, Азия не может и не сможем заменить России европейский рынок.
"Последние 55 лет Россия искала покупателей своего газа на Западе. Были построены огромные системы газопроводов, тянущиеся на тысячи километров - начиная с мест добычи газа в Сибири и на Ямальском полуострове, и заканчивая покупателями в Европе. В последние десятилетия Россия начала искать рынок сбыта и в Азии", - сообщает Bloomberg.
Россия построила газопровод "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай. Газовый гигант "Газпром" сообщил, что строительство этого газопровода обошлось в 55 миллиардов долларов. Неофициально известно, что этот показатель почти в два раза выше, и эти огромные инвестиции вряд ли когда-нибудь получится отбить.
Пекин согласился покупать российский газ только в ограниченных объемах и с большими скидками, не повторяя таким образом ошибок стран Европы, которые стали слишком зависимыми от Москвы.
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