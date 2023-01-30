Домбровскис: новый экономический прогноз ЕС будет более оптимистичным

По его словам, если ожидаемый на будущей неделе экономический прогноз на зиму сравнить с предыдущим осенним прогнозом, "ситуация все же будет немного лучше". По мнению экономистов ЕС, инфляция в ЕС достигла пика уже в конце прошлого года и в ближайшее время будет постепенно снижаться, энергоресурсы станут дешевле, чем прогнозировалось ранее, показатели рабочей силы также стабильны.

"Поэтому можно ожидать, что экономика в целом будет развиваться несколько лучше, чем предполагалось ранее. Если в осеннем экономическом прогнозе был обозначен рост на 0,3% на год в целом по ЕС, то можно ожидать, что [в зимнем экономическом прогнозе] этот показатель будет немного скорректирован в сторону повышения", - сказал Домбровский.

Он заверил, что экономический прогноз Латвии в зимнем отчете Еврокомиссии также может быть скорректирован в положительную сторону и приблизиться к нулевому значению, однако точные данные станут известны на следующей неделе.

Однако останутся риски, связанные с вторжением России на Украину, а именно очень высокая неопределенность и нестабильность, а также безопасность энергоснабжения, заявил Домбровскис, добавив, что Европе придется искать альтернативных поставщиков газа в ситуации, когда спрос на газ увеличится со стороны Китая после снятия антиковидных ограничений.

В целом как для ЕС, так и для Латвии в ближайшее время будет очень важно обеспечить скоординированную макроэкономическую политику, чтобы фискальная и монетарная политики работали в одном направлении, резюмировал Домбровскис.