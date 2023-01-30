Продолжая успешное развитие, в 2023 и 2024 годах iDeal планирует открыть новые Apple Premium Partner концептуальные магазины в торговых центрах, где сейчас уже расположены магазины, а также развиваться в регионах, открыв новые магазины в Даугавпилсе и Лиепае, сообщили RUS TVNET в компании.
iDeal откроет магазины в Даугавпилсе и Лиепае
Существующие магазины в торговых центрах планируется преобразовать в соответствии с новой концепцией, как в недавно открывшемся магазине на улице Бривибас 31, таким образом внедряя новые инновации и предлагая комплексные решения Apple. Это означает, что все услуги и решения доступны в одном месте как для частных, так и для юридических лиц – товары, аксессуары, сервис, обучение и мастер-классы, услуги по обмену, которые дают возможность обменять свои старые товары на новые со скидкой на покупку в размере стоимости старого устройства, услуги по финансированию для юридических клиентов, а также множество других решений.
Также iDeal выдвинул долгосрочные и глобальные цели по борьбе с изменением климата, чтобы добиться прогресса в переходе к устойчивым решениям. Предприятие предлагает обменять любое бывшее в употреблении, но работающее устройство любого производителя на совершенно новое Apple устройство со скидкой в размере стоимости старого товара.
"Мы считаем, что это решение актуально для многих людей, которые покупают новые устройства и не знают, куда деть старые, которые еще в рабочем состоянии, но уже не нужны. Поэтому призываем людей не держать их дома, а сдать их в наши магазины, чтобы получить скидку на новые покупки", - говорит Николай Заикин, глава латвийского филиала iDeal.
В свою очередь, другая цель связана с технологическим образованием, которое стимулируется доступными и индивидуально подобранными решениями. Результаты последнего Индекса цифровой экономики и общества Европейского Союза показывают, что всего лишь 43% населения Латвии в возрасте от 16 до 74 лет обладают базовыми цифровыми знаниями и навыками.
Поэтому, начиная с февраля, компания будет организовывать бесплатные тренинги и мастер-классы по работе с продуктами Apple как для новых, так и для опытных пользователей.
Открытие нового концептуального магазина iDeal состоялось 20 января, собрав длинную очередь из более чем 200 человек, купивших более 350 различных товаров от Apple — ноутбуки, планшеты, телефоны, наушники и часы. Концепция нового iDeal является первым таким магазином в странах Балтии и восьмым в мире. Также компания планирует разрабатывать новые персонализированные предложения и решения для малых и средних предприятий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!