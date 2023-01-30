iDeal откроет магазины в Даугавпилсе и Лиепае

Существующие магазины в торговых центрах планируется преобразовать в соответствии с новой концепцией, как в недавно открывшемся магазине на улице Бривибас 31, таким образом внедряя новые инновации и предлагая комплексные решения Apple. Это означает, что все услуги и решения доступны в одном месте как для частных, так и для юридических лиц – товары, аксессуары, сервис, обучение и мастер-классы, услуги по обмену, которые дают возможность обменять свои старые товары на новые со скидкой на покупку в размере стоимости старого устройства, услуги по финансированию для юридических клиентов, а также множество других решений.

Также iDeal выдвинул долгосрочные и глобальные цели по борьбе с изменением климата, чтобы добиться прогресса в переходе к устойчивым решениям. Предприятие предлагает обменять любое бывшее в употреблении, но работающее устройство любого производителя на совершенно новое Apple устройство со скидкой в размере стоимости старого товара.