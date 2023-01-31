Перестройку Рижской окружной дороги полностью планируется завершить к 2029 году, сообщил во вторник на конференции "Капитальные вложения в государственную дорожную сеть - закупки и конкуренция" директор управления развития ГООО Latvijas valsts ceļi (LVC) Клавс Гриезе.
Стало известно, когда планируют завершить перестройку Рижской окружной дороги
Перестройка участка окружной дороги от Балтэзерса до Саулкалне (A4) запланирована на 2025-2027 годы, а участка от Кекавской окружной дороги до Бабите (A5) - на 2026-2028 годы.
Гриезе сообщил, что оценка воздействия на окружающую среду обоих участков, которая началась в 2021 году, скоро будет завершена. Разработку проекта участка от Балтэзерса до Саулкалне планируется завершить в 2023-2024 гг., участка от Кекавской окружной дороги до Бабите - в 2023-2025 гг.
Для завершения дорожного кольца вокруг столицы запланирована реализация еще двух проектов - объединенного автомобильно-железнодорожного моста через Даугаву и соответствующей инфраструктуры в рамках проекта Rail Baltica и строительство участка окружной дороги от моста до Кекавской окружной дороги. Строительство моста может быть завершено к 2027 году, участка от моста до Кекавской окружной дороги - в 2029 году.
Еще одним крупным проектом станет окружная дорога Бауска-Иецава, которая должна быть завершена к 2033 году. Проект планируется реализовать на основе частно-государственного партнерства. Проектные и строительные работы запланированы на 2027-2033 гг.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!