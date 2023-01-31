Стало известно, когда планируют завершить перестройку Рижской окружной дороги

Перестройка участка окружной дороги от Балтэзерса до Саулкалне (A4) запланирована на 2025-2027 годы, а участка от Кекавской окружной дороги до Бабите (A5) - на 2026-2028 годы.

Гриезе сообщил, что оценка воздействия на окружающую среду обоих участков, которая началась в 2021 году, скоро будет завершена. Разработку проекта участка от Балтэзерса до Саулкалне планируется завершить в 2023-2024 гг., участка от Кекавской окружной дороги до Бабите - в 2023-2025 гг.

Для завершения дорожного кольца вокруг столицы запланирована реализация еще двух проектов - объединенного автомобильно-железнодорожного моста через Даугаву и соответствующей инфраструктуры в рамках проекта Rail Baltica и строительство участка окружной дороги от моста до Кекавской окружной дороги. Строительство моста может быть завершено к 2027 году, участка от моста до Кекавской окружной дороги - в 2029 году.

Еще одним крупным проектом станет окружная дорога Бауска-Иецава, которая должна быть завершена к 2033 году. Проект планируется реализовать на основе частно-государственного партнерства. Проектные и строительные работы запланированы на 2027-2033 гг.