В магазине в Огре женщине пришлось платить за случайно разбитую бутылку. Комментирует PTAC

Они говорят - нет, все правильно, а где, по-вашему, мы должны ставить товар? Я говорю: я не знаю, я знаю свои права, что если ты случайно разбиваешь бутылку, то это списывается. Они сказали, что у них такой услуги нет и они платят из своего кармана", - рассказала покупательница.