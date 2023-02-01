В Огре сотрудники магазина вынудили клиентку, закупившуюся на 200 евро, заплатить и за случайно разбитую бутылку вина. Покупательница считает, что представители магазина необоснованно заставили ее платить за случайно разбитый товар, сообщает передача Bez Tabu.
В магазине в Огре женщине пришлось платить за случайно разбитую бутылку. Комментирует PTAC
"Недалеко от касс находится стенд с алкоголем. Когда я маневрировала с тележкой, выступающая ее часть зацепила бутылку вина.
Она упала и разбилась. Продавщицы сказали, что эту бутылку надо оплачивать. Затем пришли две какие-то женщины. Как я поняла, одна из них - директор магазина. Я спросила: может быть, у вас неправильно поставлен товар?
Они говорят - нет, все правильно, а где, по-вашему, мы должны ставить товар? Я говорю: я не знаю, я знаю свои права, что если ты случайно разбиваешь бутылку, то это списывается. Они сказали, что у них такой услуги нет и они платят из своего кармана", - рассказала покупательница.
Женщина заплатила 6,99 евро за разбитую бутылку вина, а о полученном опыте рассказала в Facebook.
Пост заметило большое количество пользователей. Несколько человек указали, что пережили похожую ситуацию и отношение сотрудников магазина.
Большинство комментаторов выразили возмущение отношением представителей магазина, отметив, что в таких ситуациях потери не должен покрывать клиент. Однако нашлись и те, кто рассказал, что был в конкретном магазине и считает, что размещение товара в нем неправильное.
В Центре по защите прав потребителей (РТАС) передаче указали, что в решении таких споров РТАС участие не принимает. Вопрос связан с ущербом и должен решаться между клиентом и коммерсантом; если же ситуацию не удается решить путем переговоров, то это можно сделать в суде, сообщили в РТАС.
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