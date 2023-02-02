3 глупые ошибки авиатуристов, которые портят полет как себе, так и стюардам

Обычно после приземления самолета нужно начинать готовиться к следующему рейсу, поэтому стюардессы не успевают переворачивать все кресла вверх дном в поисках кошелька пассажира.

"Так что во время полета доставайте из сумки как можно меньше вещей и убедитесь, что все они при вас, когда мы приземлимся. В противном случае вы, вероятно, больше их не увидите, сколько бы вы ни умоляли нас разрешить впустить вас обратно в самолет", - говорит стюардесса.

Если это ваш паспорт, то в зависимости от страны, в которой вы находитесь, это может иметь серьезные последствия, с которыми вы не захотите сталкиваться в отпуске.

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Еще одна ошибка - если вы не проверяете требования к въезду перед поездкой в ​​определенные страны.

Обычно это происходит при перелете в США, когда пассажиры не понимают, что для въезда в страну им необходимо разрешение ESTA (программа безвизового въезда в США).

Если вы забудете подать заявку на ESTA, вы, вероятно, не сможете улететь - все просто.

Аналогичные проблемы возникли, когда были введены ограничения из-за Covid-19, некоторые из которых все еще действуют.

"Если вы забыли сделать тест или у вас нет необходимых прививок для въезда в определенную страну, это ваша ответственность, и мы не можем помочь", - заявила стюардесса.