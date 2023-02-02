Пассажиры совершают несколько ошибок, которые могут полностью испортить их отдых, и надеются, что летный экипаж сможет их исправить. Но в большинстве случаев это совершенно невозможно, рассказывает в беседе с The Sun опытная бортпроводница.
3 глупые ошибки авиатуристов, которые портят полет как себе, так и стюардам
Она рассказала о трех дурацких ошибках пассажиров.
Первая ошибка: забыть паспорт. Если вы не живете рядом с аэропортом, то, скорее всего, опоздаете на свой рейс.
"Почти через каждые два-три рейса как минимум один пассажир спрашивает у летного экипажа в аэропорту, можем ли мы ему чем-нибудь помочь", - говорит стюардесса.
"Я не знаю, чего они от нас ждут - мы не можем менять международные требования к полетам, а также не можем задерживать полет только потому, что один из пассажиров рассеянный".
Стюардесса подчеркивает, что это не проблема представителей ее профессии. "Это их проблема, и нас сводит с ума, что людям вообще приходит в голову спросить, можем ли мы что-то с этим сделать, - отмечает она. - Если вы один из тех, кто может забыть паспорт, составьте список, проверьте, есть ли у вас все необходимое, накануне поездки и ничего не оставляйте".
Дом - не единственное место, где люди оставляют паспорта или другие важные вещи. Вторая глупая ошибка - многие пассажиры оставляют свои вещи в самолете, и в этом случае стюардессы мало что могут сделать, кроме как быстро проверить местонахождение пассажира.
Обычно после приземления самолета нужно начинать готовиться к следующему рейсу, поэтому стюардессы не успевают переворачивать все кресла вверх дном в поисках кошелька пассажира.
"Так что во время полета доставайте из сумки как можно меньше вещей и убедитесь, что все они при вас, когда мы приземлимся. В противном случае вы, вероятно, больше их не увидите, сколько бы вы ни умоляли нас разрешить впустить вас обратно в самолет", - говорит стюардесса.
Если это ваш паспорт, то в зависимости от страны, в которой вы находитесь, это может иметь серьезные последствия, с которыми вы не захотите сталкиваться в отпуске.
Еще одна ошибка - если вы не проверяете требования к въезду перед поездкой в определенные страны.
Обычно это происходит при перелете в США, когда пассажиры не понимают, что для въезда в страну им необходимо разрешение ESTA (программа безвизового въезда в США).
Если вы забудете подать заявку на ESTA, вы, вероятно, не сможете улететь - все просто.
Аналогичные проблемы возникли, когда были введены ограничения из-за Covid-19, некоторые из которых все еще действуют.
"Если вы забыли сделать тест или у вас нет необходимых прививок для въезда в определенную страну, это ваша ответственность, и мы не можем помочь", - заявила стюардесса.
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