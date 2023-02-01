Очень благоприятный прогноз для сферы энергетики: возможно получится сэкономить на газе

Долгосрочные прогнозы Maxar Technologies свидетельствуют о том, что в Европе и февраль в среднем будет теплее, чем обычно. В конце этой недели и на следующей неделе в Европе будет холодная волна, но это ненадолго.

В настоящее время заполнение европейских газовых хранилищ составляет 73%, и это самый высокий показатель с конца января 2010 года. За это нужно благодарить теплую зиму.

Теплая зима в Европе напоминает о последствиях, вызванных изменениями климата. Это помогло удерживать цены на газ даже на более низком уровне, чем до начатой России войны в Украине, а также позволило немного снизить давление инфляции на экономику, что может помочь избежать большого кризиса.

Метеорологи смотрят на то, наступит ли в Европе так называемое внезапное потепление стратосферы, которые в северном полушарии создадут очень сильную волну холода. Правда, сейчас это явление маловероятно, и метеорологи указывают, что эффект внезапного потепления стратосферы может быть ощутим только во второй половине месяца.

"Сейчас мы видим потепление краткосрочной стратосферы, но это вряд ли повлияет на процессы в атмосфере. В краткосрочной перспективе температура воздуха от Рима до Берлина, а также в странах Скандинавии на следующей неделе будет немного ниже нормоы", - сказала заведующая отделом метеорологических операций Atmospheric G2 Эмия Ходжсоне.

Немецкая национальная метеослужба DWD прогнозирует, что теплая зима в феврале продолжится, но придется считаться с более сильным ветром и дождем. Более сильный ветер также является благоприятным прогнозом для энергетического рынка, так как он может увеличить добычу электроэнергии от ветряных генераторов. Эксперты отмечают, что в этом случае очень важным фактором является направление ветра.