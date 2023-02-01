Комиссия Сейма обсудила, нужна ли четырехдневная рабочая неделя

В то же время комиссия призывает рассмотреть возможность гибкого рабочего графика.

Комиссия передала инициативу совету по трехстороннему сотрудничеству для дальнейшей оценки гибкого рабочего графика.

По мнению автора инициативы Дениса Мелехова, за счет увеличения свободного времени повысится уровень удовлетворенности и творческий подход сотрудников без снижения эффективности труда. По его словам, станет больше свободного времени для учебы и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

Подобная инициатива уже подавалась в Сейм в 2020 году, но была отклонена, а на этот раз парламент передал ее на оценку комиссиям.

Председатель комиссии Инга Берзиня перед заседанием отметила, что после ознакомления с опытом других стран у депутатов разные и неоднозначные мнения. Берзиня предполагает, что в настоящее время латвийская экономика не может себе позволить 4-дневную рабочую неделю, но может обсуждаться гибкий график.

Представители Государственной канцелярии заявили, что в госуправлении инициатива не может быть поддержана, так как там и без того не хватает сотрудников.